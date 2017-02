Marco Antonio Bernal, en contra del impuesto ecológico Karla Padilla

ZACATECAS.- Este lunes en rueda de prensa Marco Antonio Bernal Portillo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, se manifestó en contra del impuesto ecológico argumentando que más allá de ver en él una vocación a favor del ambiente, atiende a razones recaudatorias que solo busca resolver el problema financiero del estado.Sostuvo que al no generar utilidades, las empresas no aportarán al mantenimiento del Fondo Minero por lo que también se vería afectada la estabilidad laboral de los 12 mil empleados del sector a lo largo de los municipios donde se realiza dicha actividad.

