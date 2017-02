Marco Vargas, para jefe de policía Redacción

En una secundaria de Villa de Cos, señalan a Enedina Ríos Serna, una trabajadora, como presunta aviadora. Y señalan, que desde el ayuntamiento que preside Ramiro Flores Morán, protegen a la trabajadora para quedar bien con la regidora Ana Rocío Juárez Ríos.



Lalo no alcanzó a entrar

Desde la Secretaría de Finanzas aclaran que al exalcalde de Jerez, Lalo López Mireles, nunca lo pudieron meter a nómina. El priísta había sido designado para desempeñarse como recaudador, pero las protestas contra él fueron mucho más rápidas que los trámites y, según parece, antes de que pudiera cobrar la primer quincena salió de la secretaría.



Candidato dudoso

Luego del escándalo por la agresión del ahora exjefe de policía, Víctor Hugo Alcalde Pérez, a unos jóvenes en Jerez, empezaron a sonar candidatos para ocupar el cargo. Uno de ellos es el mismo vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Vargas Duarte, que por cierto no ha hecho un buen trabajo en la dependencia, pues no ha sido verídico con los informes que le corresponde dar.



El que quizá estaría muy contento con este nombramiento sería su primo, El Chichilo David Venegas Duarte, quien en este trienio regresó a la Tesorería, cargo que ocupó con Lalo López Mireles.



Récord de Dominguitos

Ni Femat ni Silva Cháirez. El rector que ha ingresado más académicos en toda la historia de la UAZ es Francisco Javier Domínguez Garay. Sus razones tenía para hacerlo, ha dicho al referir que el crecimiento de la universidad ha sido siempre necesario para la universidad.



El problema, según cuentan algunos académicos, es que entraron muchos que no debieron entrar, pues no cumplían con los requisitos y su mayor mérito fue haber sido de los recomendados.



