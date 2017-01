Marea roja mata a 4 mamíferos marinos en hábitat de vaquita Excélsior

el mamífero marino en mayor peligro del mundo, del que sólo quedan alrededor de 30 ejemplares, por la muerte en los últimos días de tres ballenas y un delfín, por la posible presencia del fenómeno natural conocido como marea roja.



Los hallazgos se hicieron en la zona del Alto Golfo de California por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la agrupación Sea Shepherd, entre otros.



El primer ejemplar, una ballena jorobada adulta, apareció muerta el 19 de enero en Punta Estrella a 20 kilómetros al sur de San Felipe, Baja California.



Al siguiente día, el 20 de enero, se ubicó un ejemplar de ballena Rorcual Común juvenil macho, en avanzado estado de descomposición, a tres kilómetros al noroeste de la costa de San Felipe.



El mismo día, se reportó otra ballena jorobada varada sin vida, en etapa juvenil, a 12 kilómetros al noroeste del Puerto de San Felipe.



Además, se ubicó un ejemplar de delfín de rostro largo, adulto, muy descompuesto, a un kilómetro al sur del Club de Pesca “Campo Las Arenas”, igualmente en San Felipe.



En un comunicado de prensa, la Profepa indicó que de acuerdo a la información que se tiene hasta el momento y con base en análisis realizados por la Unidad Regional de Protección contra Riesgos Sanitarios del gobierno del estado, una de las probables causas de la mortandad de los mamíferos marinos, es la presencia de un fenómeno natural que incide cíclicamente en la región por el florecimiento de algas nocivas, conocido comúnmente como marea roja, que genera una toxina paralizante que no solo afecta a los organismos marinos, sino también representa un riesgo para la salud humana. "Este fenómeno natural consiste en la proliferación de microalgas en concentraciones elevadas, originadas por la presencia de diversos factores naturales en el medio acuático, entre los que se destaca la salinidad,



variabilidad de temperaturas y la disponibilidad de alimentos para estas microalgas, lo que provoca un boom o explosión de éstas y su congregación es tan elevada que incluso el medio marino adopta una coloración rojiza, característica de una marea roja", explicó. Ante esta situación, dio a conocer que se decretó una veda sanitaria en el área San Felipe-Puertecitos y Alto Golfo, así como el cierre temporal para la captura, comercialización y consumo de moluscos bivalvos del lugar.



Detalló que debido al grado de descomposición que presentaron los ejemplares, "las instancias investigadoras sólo pudieron tomar muestras de heces e intestino de una ballena jorobada, así como del agua circundante, mismas que serán analizadas y compartidos los resultados una vez que se cuente con ellos".



La autoridad ambiental recordó que en enero de 2015 se registró en la región un evento muy intenso de marea roja, que ocasionó la mortandad de por lo menos cinco mil aves y 56 delfines, que, de acuerdo a las investigaciones, consumieron sardina que, a su vez, se había alimentado de la microalga tóxica.



Asimismo, durante 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente atendió en el Alto Golfo de California dos varamientos masivos de defines; el primer caso en enero con 17 cadáveres y en marzo 92 delfines y cuatro lobos marinos muertos.



En ambos casos, los ejemplares fueron encontrados en estado avanzado de descomposición y su muerte estuvo asociada a la marea roja.



La Profepa, en coordinación con las distintas instancias involucradas, dará el seguimiento oportuno a este suceso, a fin de determinar y esclarecer las causas de muerte de estos mamíferos marinos.



A los cuales al practicarles una revisión minuciosa, no se encontraron evidencias de afectación por redes u otras artes de pesca, así como por actividad antropogénica (humana)", concluyó sin hacer mención del riesgo que corre la disminuida población de vaquita marina, especie en inminente peligro de extinción.



