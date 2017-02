María Espinoza no ha decidido si irá al mundial de Corea del Sur Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: ( Excelsior ) "Tengo que estar compitiendo más en caso de ir al Campeonato del Mundo, si decido ir no puedo decir ‘lo veo allá en el Mundial’, por eso no lo he decidido, porque no hay algo claro sobre las competencias que habrá antes o cómo me voy a sentir”, dijo Espinoza, quien ayer ofreció un seminario a niños que practican el taekwondo en Pachuca.

La disciplina en la que Espinoza ya ganó oro, bronce y plata en Juegos Olímpicos tiene este año un nuevo reglamento en el que se privilegia el ataque, se castigan maniobras defensivas que impidan patear al rival y se busca mayor espectacularidad.



La selección mexicana de taekwondo compitió en el US Open, que se realizó en Las Vegas, donde acudieron entre la incertidumbre porque la Federación Mexicana de Taekwondo (Femextkd) acusó a Conade de no brindar recursos para esa competencia, reclamo que el órgano gubernamental dijo que se le pidió a destiempo.



Entre la diferencia de organismos tampoco está claro cuál es el plan de trabajo ni las competencias de preparación, aunque el entrenador nacional, Alfonso Victoria, señaló que sólo habrá un campamento a Corea del Sur en marzo y de ahí el próximo reto es el Mundial, estrategia que no satisface a Espinoza. "Creo que los cambios siempre que sean para mejorar son buenos. No sé cómo me vuelva a adaptar con este cambio ni si será para bien”, admitió la sinaloense. “Depende del ritmo que le pongas al combate o la competencia, siempre que tengas una buena preparación el ritmo es algo que no nos debe perjudicar, pero si hay que tener esa buena preparación”, aseguró.

La experiencia de María del Rosario, quien ganó su primera presea olímpica cuando no había petos electrónicos, le dicta que ese nivel de preparación redundará en un mal resultado, y es a lo que no quiere exponerse.



Mientras la Femextkd define el futuro, Espinoza brindó ayer su primer seminario de taekwondo del año con niños que recibieron consejos de nutrición, comportamiento, formas de calentar y técnicas de este arte marcial por parte de la figura deportiva. "Fue hace como dos años cuando empecé a hacerlo, antes trataba de enfocarme en mis entrenamientos; pero una vez que vi la oportunidad de hacerlo, porque tenía muchas solicitudes, decidí hacerlo”, explicó Espinoza, originaria de un lugar donde no tuvo este tipo de oportunidades.



"No recuerdo haber ido a alguna clínica de pequeña, en Sinaloa no se prestaban tanto. Recuerdo que había en Sonora, en Guadalajara, pero mis posibilidades no me daban para ir a una clínica. Recuerdo que no fui a ninguna de chiquita y por eso ahora quiero que los niños vean que sí se pueden lograr tus metas”, finalizó.



elpais@imagenzac.com.mx La adaptación al nuevo reglamento y la claridad de las competencias de preparación son clave para que María Espinoza, triple medallista olímpica, decida si va o no al Campeonato Mundial de este año en Corea del Sur. La sinaloense tiene claro que los cambios en las reglas de su deporte conllevan un periodo para familiarizarse, que actualmente no sabe si tendrá.La disciplina en la que Espinoza ya ganó oro, bronce y plata en Juegos Olímpicos tiene este año un nuevo reglamento en el que se privilegia el ataque, se castigan maniobras defensivas que impidan patear al rival y se busca mayor espectacularidad.La selección mexicana de taekwondo compitió en el US Open, que se realizó en Las Vegas, donde acudieron entre la incertidumbre porque la Federación Mexicana de Taekwondo (Femextkd) acusó a Conade de no brindar recursos para esa competencia, reclamo que el órgano gubernamental dijo que se le pidió a destiempo.Entre la diferencia de organismos tampoco está claro cuál es el plan de trabajo ni las competencias de preparación, aunque el entrenador nacional, Alfonso Victoria, señaló que sólo habrá un campamento a Corea del Sur en marzo y de ahí el próximo reto es el Mundial, estrategia que no satisface a Espinoza.La experiencia de María del Rosario, quien ganó su primera presea olímpica cuando no había petos electrónicos, le dicta que ese nivel de preparación redundará en un mal resultado, y es a lo que no quiere exponerse.Mientras la Femextkd define el futuro, Espinoza brindó ayer su primer seminario de taekwondo del año con niños que recibieron consejos de nutrición, comportamiento, formas de calentar y técnicas de este arte marcial por parte de la figura deportiva. Agregar a favoritos ​maría espinoza

mundial

medallista olímpica

taekwondo