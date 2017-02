María Fernanda Palacios, de escenario en escenario Anahí Encina

Su primer acercamiento a las artes escénicas fue a los 17 años y nació gracias a su curiosidad y necesidad de ocupar su tiempo libre, inició tomando un taller de fotografía y después cursó un diplomado en Artes donde aprendió diversas técnicas plásticas y visuales.



“Cuando sentí una energía inexplicable, ese algo que sucede en el acto escénico, con eso me di cuenta de lo que podía causar en los demás”, añadió la joven actriz.



Fernanda pasó su adolescencia entre talleres, hasta que llegó a la Asociación Civil Marabunta Central de Artes Libres, y descubrió una nueva faceta que la impulsó a tomar un enfoque escénico y enfocarse en la parte cómica, específicamente, en el arte clown.



A la par de su preparación artística concluyó sus estudios en la Unidad Académica de Letras en la máxima casa de estudios de Zacatecas, y al poco tiempo participó con la compañía teatral Los Cosmicómicos y en montajes de Marabunta Central de Artes Libres en la ciudad de Aguascalientes.



“Los segundos antes de salir al escenario es lo que más disfruto, porque es como lanzarte al vacío y no saber qué tan alto estás, ni qué va a suceder, sólo sé que tienes que dar todo lo que puedes ofrecer”, comentó.



La joven artista también domina las técnicas mástil chino y danza butoh (performance), en las que muestra su versatilidad, ya que cuando hace clown consiste en una dinámica de juego, en la que tiene que lograr que el espectador se convierta en un niño y crea en estas posibilidades.



Además, cuando baila butoh asegura que “Es quitarme todas las máscaras y dejar que el cuerpo hable e interprete por mí, es llegar hondo en la intimidad para compartirla y que el público se refleje desde la oscuridad o en la luz en la sutileza de la belleza”.



Sumado a eso, su trabajo se ha desarrollado en la experimentación y en la investigación corporal a través de este género de danza.



En 2015 colaboró con la compañía española El Circo de los Horrores durante su gira en México y en ese mismo año fue beneficiaria PECDAZ en la categoría Formación Artística en México 2015-2016.



Actualmente colabora con dos compañías, una de circo contemporáneo llamada Tránsito 5 y con otra de danza butoh denominada Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual, con la que tendrá una corta temporada en la Casa del Lago en marzo.



Además desea presentar de manera independiente su primer unipersonal y agregarle otros actos con el mástil chino, también, durante su tiempo libre da clases de malabares para niños y acondicionamiento físico, entrenando y continuando con su preparación profesional todos los días.



