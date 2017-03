Maribel Guardia se queda sin visa de trabajo en EU Excélsior

Aunque de nacimiento no es mexicana -aquí la actriz ha hecho su carrera artística desde que a los 19 años se coronó Miss Costa Rica en 1978 y concursó para Miss Universo en el certamen realizado en Acapulco, Guerrero- también ha sido víctima del recrudecimiento de las leyes migratorias a los mexicanos que deseen ingresar a la Unión Americana sin la documentación adecuada.



Sin embargo la modelo de 57 años sí mantiene vigente su visa de turista y con ella ha podido realizar algunas actividades en el vecino país del Norte.



La actriz y cantante explicó que logró ingresar a suelo estadunidense en noviembre y diciembre pasados para realizar unas presentaciones con fines benéficos en ese país y lo hizo en su condición de turista.



Aunque la ex Aventurera sigue en espera de poder concretar su nueva visa de trabajo, y más ahora que algunos compañeros suyos (Carlos Bonavides Huicho Domínguez, Yared Licona La Wander Lover, Maribel Fernández La Pelangocha y recientemente Nora Velázquez Chabelita) han sido deportados, y sancionados con cinco años sin poder visitar EU, por no contar con dicho documento laboral para extranjeros.



SERÁ ABUELA EN MAYO



El hijo que Maribel Guardia tuvo con el desaparecido cantautor Joan Sebastian, Julián Figueroa, de 24 años, será padre en mayo próximo de un bebé que se llamará José Julián.



La orgullosa madre y cuasi abuela reveló que su hijo se casará con Imelda Garza, su novia, tras el nacimiento del varón.



