Mario Villanueva espera su repatriación a México en Illinois

En Estados Unidos cumplió una condena en prisión de 113 meses.



Durante entrevista radiofónica el diputado local de Quintana Roo, señaló que el proceso para regresar a su padre a México tomará al menos un par de semanas más.



Asimismo, sostuvo que, tras quedar absuelto de cargos de delincuencia organizada, la premisa de la defensa de Villanueva será demostrar que no hay fundamento para mantenerlo en prisión por el delito de lavado de dinero.



"En México le justificaron los seis años en Almoloya por lavado de dinero. A consideración del juez las pruebas no fueron aceptadas, si con tus declaraciones patrimoniales no le están dando validez a las acusaciones, de donde puedes sostenerlo”, expresó.



En ese sentido, el hijo de Villanueva consideró que las acusaciones en contra de su padre tienen relación con un asunto político.



Cabe mencionar que, en Estados Unidos, el exgobernador purgó una condena en prisión de 113 meses por el delito de lavado de dinero, lo cual incluye el periodo que, pasó en la cárcel dentro del territorio mexicano.



Mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que tras su liberación e inicio del proceso de extradición a México, se alistan para reaprenderlo al ingresar al territorio nacional.



