Martha Sahagún descarta para ir por la Presidencia en 2018

Compartir: Liga Compartir: ( Excelsior ) "Aspiraciones ninguna, vivo muy feliz con mi marido en la comunidad de San Cristóbal (Guanajuato) donde tienen su casa, encabezando organizaciones sociales, el Centro Fox, un centro de liderazgo plural y universal, sin partido y sin religión alguna; la Fundación Vamos México fundada en 2001 que tiene una agenda social intensa, ahí trabajamos muy felices y es mi proyecto de vida”, comentó. La también ex primera dama del país, durante su visita a Tampico, a invitación del ayuntamiento como parte de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, afirmó que el Poder Ejecutivo nada tiene que ver con cuestiones de género "Cuando me han preguntado que si México está preparado para que sea presidenta una mujer, yo digo que la Presidencia de la República no es tema de cuestión de género, ningún cargo, ni la presidencia o responsabilidad pública es un tema de género, es un tema de talento, capacidad, la ambición, el conocimiento y la visión que se tenga para poder enfrentar una responsabilidad de esa naturaleza”, expresó.

Como parte de la agenda de su estancia en la zona sur de Tamaulipas, acompañada de la alcaldesa Magdalena Peraza, ofreció la conferencia “Martha, mujer de éxito”, tomó protesta a la directiva del Colegio de Abogados de Tampico y realizó un recorrido por el antiguo edificio de la Aduana Marítima en esa localidad.



Aquí se pronunció a favor de lograr la equidad e igualdad entre hombres y mujeres, a pesar de las diferencias que los caracterizan, y resaltó, que el país necesita de las féminas. "Hay que seguir recordando y haciendo conciencia que este México nuestro necesita de las mujeres, necesita de la aportación de todas las mujeres en todos los sectores político, empresarial, social”, aseveró.

Respecto a Margarita Zavala y sus aspiraciones a la candidatura del PAN está en todo su derecho, aunque se reservó responder su apoyaría ese proyecto; “Ella tiene que buscar llegar a la presidencia, capacidad la tiene, (¿la apoyaría?), ese es otro tema”, concluyó.



