Martín Rodríguez llega a la CDMX; ve campeón al Cruz Azul

El chileno de 22 años, comentó a su llegada que ve en la Máquina el potencial suficiente para acabar con 19 años de sequía, apoyado en el buen plantel que tiene y en los refuerzos de calidad que arribaron en el descanso invernal Gabriel Peñalba y Ángel Mena y, posiblemente, Martín Cauteruccio. Estar en Cruz Azul me ilusiona, es un equipo muy grande, muy fuerte. Estoy muy contento con esta oportunidad. Creo que han llegado muchos refuerzos de muy buena calidad así que está para salir campeón”, comentó de manera escueta Rodríguez.

En caso de superar los exámenes médicos correspondientes, Rodríguez sería presentado de manera oficial este martes en las instalaciones de la Noria. Mientras tanto, dijo: "vengo a hacer las cosas de la mejor manera estoy muy ansioso y en lo deportivo vamos a hablar mañana”.



Respecto a Cauteruccio, se esperaba su arribo este lunes, aunque la gente de prensa del club mencionó que será el martes cuando aterrice en la Ciudad. En las recientes horas se ha complicado su fichaje por el interés del club brasileño Flamengo y de otros clubes mexicanos que no han sido revelados.



