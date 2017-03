Marzo y las mujeres Claudia Edith Anaya Mota

Las mujeres, conmemoramos en marzo y hemos tomado un mes de un día, extender la agenda parece reconocer que la agenda de género va tomando mayor importancia en la agenda de la sociedad. Y es que de verdad no podía ser de otra forma, no debía de ser de otra manera, no solo por que somos más de la mitad de la población, no solo porque somos las primeras formadoras o las primeras administradoras del núcleo básico social, sí por ello pero también por la gran injusticia que significaría el no poner en primer plano esta agenda.



Y aún así, aún y con más exposición de los temas, aún y con mayor presencia en espacios públicos, seguimos contando con cifras alarmantes en temas escalofriantes, como la trata, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar, el acoso sexual, el acoso laboral, el feminicidio, las violaciones y larga lista de terror, verdaderamente de terror la situación que viven millones de mujeres y niñas en el mundo. Y situación que no solamente afecta a mujeres y niñas en lo particular, se convierte en cadena de afectaciones familiares y sociales.



La situación es grave, sigue siendo delicada en todos los delitos anteriormente expuestos, no ha bastado con los muchos avances en agenda política y de igualdad sustantiva que se han logrado, lo cierto es que el abuso contra mujeres y niñas no cesa, continúa en una escalada vergonzante en donde muchos son omisos y otros hipócritas. Lo digo con tristeza, pero con honestidad.



Mientras no asumamos un compromiso real, más allá del discurso, la pose, la foto, no lograremos poner un freno y reversa a tanta vejación contra mujeres y niñas. Este marzo representa una oportunidad más para todos quienes tenemos responsabilidades públicas.



