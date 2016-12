Más de 10 mil enfermos de vías respiratorias en una semana Noé Marín

Compartir: Liga Compartir: En el año se dio atención a más de 500 mil personas afectadas. (Archivo) hubo 521 mil 621 casos de zacatecanos afectados y tan solo en la primera semana de diciembre se registraron más de 10 mil.



Lucía del Refugio Reyes, encargada del Departamento de Epidemiología de los Servicios de Salud de Zacatecas, dijo que durante todo el año en la mayoría de las consultas se atendieron infecciones respiratorias y que los casos aumentaron al inicio de esta temporada invernal.



Señaló que se atendieron 521 mil 621 casos y 10 mil 652 se presentaron en la primera semana de diciembre; sin embargo, esta cifra representó una disminución en comparación al 2015, ya que en esa misma fecha hubo 13 mil 793 casos.



Añadió que este descenso no significa que serán menos las personas que enfermen durante esta temporada, ya que las bajas temperaturas terminarán hasta marzo y un considerable porcentaje de la población que no está protegida: “Depende de las temperaturas y cómo se hayan prevenido, pero el factor decisivo es que las personas demanden atención oportuna”. Aseguró que la disminución de casos se debió a las medidas de prevención ante los frentes fríos y que las personas acudieron a recibir atención a tiempo; sin embargo, advirtió que la cifra puede aumentar considerablemente en las próximas semanas.



Explicó que las enfermedades de respiración se clasifican en leves, moderadas y severas o graves; aunque son altamente contagiosas, las primeras dos se pueden atender en casa y la tercera necesita atención médica, ya que puede llevar a la muerte.



La epidemióloga dijo que existen 150 etiologías o causas de las infecciones respiratorias agudas que requieren estrictas medidas de control o el suministro de antibióticos, el 70 % es por virus y el 30 % por bacterias.



Señaló que infecciones respiratorias se dividen en altas e inferiores; en la primera se atienden enfermedades leves, como la rinofaringitis, rinitis y faringoamigdalitis, y en la segunda la bronquiolitis y neumonía.



Asimismo, mencionó que hubo 3 mil casos de neumonía en el estado, de los cuales un porcentaje muy bajo fueron casos letales.



Aseguró que la mayoría de los casos de infecciones respiratorias inferiores son una consecuencia o complicación de las altas, ya que las personas no se atendieron oportunamente.



Finalmente, hizo un llamado a los zacatecanos para que protejan a los niños menores de cinco años y adultos mayores de 60, ya que ellos están más vulnerable a adquirir una enfermedad viral debido a las bajas defensas de su cuerpo.



