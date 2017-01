Más ‘gasolinazos’ el 4, 8 y 11 de febrero: Mario Delgado Excélsior

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



Agregó que el alza en los precios de los combustibles ‘no es sorpresa, ya lo tenían planeado. Dentro de la Reforma Energética esperan entregar el sector petrolero a la iniciativa privada y extranjera, y todos lo que conlleva: extracción, transformación, venta y distribución. Tenía que haber un dictamen que avalara la competencia de las gasolinas.



"Esta liberalización de los precios se adelanta sin que exista la infraestructura que así lo permita. El gobierno ve eso y decide dar un golpe: adelantar la apertura y la decisión fue apoyada por TODOS los partidos políticos, ‘a excepción de Morena’. La administración hizo este avance para hacer tubos, almacenamientos, gasolineras”.



Pero el ‘gasolinazo’ que se aplicó es muy desproporcionado. Se trata de una liberalización adelantada para la que México no estaba preparado: ‘tenemos más importación; nunca habíamos producida tan poca gasolina; el gobierno suelta permisos de importación equivalentes a cuatro veces la demanda interna y esta decisión…’



"… está concentrada en cinco empresas transnacionales; estas empresas tienen la capacidad para seguir aumentando el precio, y son empresas que no se dedican precisamente a la caridad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya dijo que el 11 de febrero hará otro gasolinazo, y para el 18 el gobierno se lava las manos”.



Se lavará las manos y dirá que esto tiene que ver de afuera, no soy yo. Es falso que todavía ya exista un subsidio. Por decir algo: la genta gasta mil pesos en llenar tu tanque… 400 pesos se van para el gobierno. Recaban 37 por ciento de impuestos más. La gasolina que consumimos de Texas es 59 por ciento más barata que en México.



"Tenemos infraestructura mal desarrollada, y el gobierno no puede crear un mercado artificial. Se va a poner peor. Vamos a comprar gasolina cada vez más cara. El déficit de balanza comercial está siendo un referente muy pesado que no alcanza a cubrir la cuenta nacional por el adiós a las inversiones por el ‘Efecto Trump’”.



Al comprar al extranjero contribuimos a la depreciación de nuestra moneda; el gobierno da margen de ganancias a las empresas, y seguimos comprando a Estados Unidos.



