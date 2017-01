Más priístas al gabinete Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Salomón Rodríguez Gómez, muchos de los que están “vivos” sienten que se les mueve el piso. Bailan en la cuerda floja. Y es que trascendió que el gobernador Alejandro Tello entregó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una lista con al menos tres nombres de cuadros que propone para ocupar delegaciones federales. A ciencia cierta no se sabe cuáles. Lo que está claro es que Tello sabe que para sacar al estado del atolladero necesita que todos, en todas las dependencias, remen parejo y nadie se haga tarugo.



En la cuerda floja

Dícese entre los mismos delegados que al del ISSSTE, Humberto Javier Romero Gudiño ya le sobrevuelan los zopilotes. Y que es el próximo en pasar por la guillotina. Por lo que se sabe, el director general del Instituto, José Reyes Baeza, ha recibido muchas quejas de Romero. Y sus resultados cuantitativos y cualitativos no lo ayudan. Su único sostén sería que –según presume- es compañero de juergas de un hermano de Osorio Chong.



Costosa indolencia

Durante su sexenio, Miguel Alonso tardó años y felices días en pedir a su muy amigo Enrique Peña, y al secretario de Gobernación, Miguel Osorio, el cambio de delegados federales. Mucho tiempo toleró Alonso a quienes eran evidentemente holgazanes y a otros que políticamente le jugaban las contras. Y buena parte de su administración no contó con la ayuda de los entonces delegados de Sagarpa, Jorge Alberto Flores; Economía, Carlos Enrique Hernández; Trabajo, Gilberto Zapata; Segob, Javier Zazueta; SCT, José Antonio González; y SEP, Martín Carrillo Guzmán, entre otros. Muy caro pagó por esa indolencia. Tello no quiere cometer el mismo error.



Priístas unidos

La evaluación al gabinete estaría prevista para marzo –al cumplirse seis meses de la actual administración-. Empero, antes podrían darse algunos ajustes si Alejandro Tello cumple el ofrecimiento que hizo a sus correligionarios del PRI. Una voz de la cúpula que lidera Roberto Luévano corrige la apreciación de que el gobernador, durante un cónclave hace días, los regañó y les jaló las orejas. “No fue así. Tello se mostró muy comprometido con el partido. Nos invitó a sumarnos a los esfuerzos de su gobierno. Y se comprometió a que muy pronto ubicará más priístas en la administración”.



Llegaron tarde

Independientemente de si es o no anticonstitucional el impuesto ecológico, los capitanes de las empresas más grandes que operan en el estado se sienten ofendidos por Alejandro Tello por la chuecura que les hizo. Cuenta uno de ellos que el 23 de diciembre se reunieron con el gobernador para revisar la ley de Ingresos 2017. Ante Jaime Lomelí y Christopher Ávila Mier de Peñoles; Michael Harvery, Peñasquito; Yaco Reimers, Cesantoni; Eduardo López, Corporativo Islo, y ejecutivos del Grupo Modelo, Tello ofreció revisar las propuestas de los empresarios, entre ellas la de vetar la ley. Los citó para el 2 de enero, pero los recibió hasta el 5. Y ya no para negociar, sino para comunicarles que ya nada se podía hacer porque la ley estaba promulgada y publicada.



Amparos individuales

Los empresarios de las mineras y la cervecera aclaran que promoverán un amparo contra los impuestos ecológicos de forma individual. Cada una contratará el despacho que quiera para promover el juicio que corresponda a sus particularidades. Las peticiones de juicio de amparo se interpondrán ante el Poder Judicial de la Federación en cuanto la Secretaría de Finanzas de Jorge Miranda determine las tarifas que se tendrían que pagar el 17 de febrero por cada uno de los gravámenes.



Dos razones

Andrés Manuel López Obrador, dios todopoderoso de Morena, designó a David Monreal delegado plenipotenciario del partido en Nayarit y de otros estados vecinos. Afirman los enterados que El Peje tuvo dos motivos para dar a senador fresnillense esa tarea. Una, en Nayarit habrá elección de gobernador en junio y Morena está urgido de obtener posiciones. Y dos, que David no le haga mosca a Saúl Monreal en la campaña que éste desplega para posicionarse como el cuadro moreno más poderoso del estado.



Tijeretazo a partidos

La iniciativa del diputado antorchista Osvaldo Ávila para reducir el monto de dinero público que reciben los partidos políticos –opinan expertos- sería más viable aplicando la propuesta de Luis Carlos Ugalde. El expresidente del IFE sugiere que el monto de las prerrogativas se determine por el número de ciudadanos que votan, no por los inscritos en la lista nominal. En Zacatecas la lista nominal incluye 1 millón 100 mil personas. Empero, sólo la mitad acude a las urnas. Así pues, los partidos tendrían derecho a la mitad del dinero que ahora se embolsan.



