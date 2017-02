Máximo líder religioso de Irán se burla del novato Trump AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El viernes pasado, Trump tuiteó: "Irán está jugando con fuego" después de que Teherán ensayó un misil balístico. Trump agregó que en Irán "no aprecian lo 'amable' que fue el presidente Obama con ellos. ¡Yo no!".



El ayatolá Alí Jamenei, que toma las decisiones finales sobre todas las políticas principales en Irán, pareció responder al tuit de Trump en declaraciones transmitidas por la televisión estatal. "¿Por qué deberíamos estar agradecidos con el gobierno estadounidense anterior?", preguntó. "¿Porque impuso sanciones antiiraníes? ¿Por el grupo extremista Estado Islámico? ¿Por incendiar la región en Irak y Siria?".



Continuó con sus comentarios irónicos diciendo: "Estamos agradecidos con el Sr. Novato, por supuesto, ya que ha mostrado la verdadera cara de Estados Unidos y ha demostrado lo que Irán ha dicho desde hace 38 años sobre la corrupción política, económica, social y moral del gobierno de Estados Unidos".



Agregó que el pueblo iraní "no teme ninguna amenaza".



Trump ha criticado repetidamente el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán, Estados Unidos y otras cinco potencias mundiales, por el cual Teherán aceptó frenar su programa de enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero el nuevo presidente estadounidense no ha dicho lo que planea hacer al respecto.



Su gobierno dijo que Irán estaba "sobre aviso" acerca de la prueba con misiles y le impuso nuevas sanciones a más de dos decenas de perdonas y compañías iraníes.



El presidente iraní, Hassan Rouhani, un moderado que ha trabajado para mejorar las relaciones con Occidente, dijo el martes que el acuerdo nuclear podría servir como un modelo para resolver otras disputas en Oriente Medio.



redaccion@imagenzac.com.mx TEHERÁN, Irán (AP) — El supremo líder religioso de Irán se burló el martes del presidente Donald Trump, a quien calificó de "novato", diciendo que ha mostrado la "verdadera cara" de Estados Unidos, después de que el mandatario estadounidense acusó a Teherán de no apreciar que el gobierno de Barack Obama le quitara sanciones y prometió mano dura.El viernes pasado, Trump tuiteó: "Irán está jugando con fuego" después de que Teherán ensayó un misil balístico. Trump agregó que en Irán "no aprecian lo 'amable' que fue el presidente Obama con ellos. ¡Yo no!".El ayatolá Alí Jamenei, que toma las decisiones finales sobre todas las políticas principales en Irán, pareció responder al tuit de Trump en declaraciones transmitidas por la televisión estatal. "¿Por qué deberíamos estar agradecidos con el gobierno estadounidense anterior?", preguntó. "¿Porque impuso sanciones antiiraníes? ¿Por el grupo extremista Estado Islámico? ¿Por incendiar la región en Irak y Siria?".Continuó con sus comentarios irónicos diciendo: "Estamos agradecidos con el Sr. Novato, por supuesto, ya que ha mostrado la verdadera cara de Estados Unidos y ha demostrado lo que Irán ha dicho desde hace 38 años sobre la corrupción política, económica, social y moral del gobierno de Estados Unidos".Agregó que el pueblo iraní "no teme ninguna amenaza".Trump ha criticado repetidamente el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán, Estados Unidos y otras cinco potencias mundiales, por el cual Teherán aceptó frenar su programa de enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero el nuevo presidente estadounidense no ha dicho lo que planea hacer al respecto.Su gobierno dijo que Irán estaba "sobre aviso" acerca de la prueba con misiles y le impuso nuevas sanciones a más de dos decenas de perdonas y compañías iraníes.El presidente iraní, Hassan Rouhani, un moderado que ha trabajado para mejorar las relaciones con Occidente, dijo el martes que el acuerdo nuclear podría servir como un modelo para resolver otras disputas en Oriente Medio. Agregar a favoritos irán

líder

religión

donald trump

estados unidos