McCartney rinde homenaje a George Michael en París

La enérgica presentación fue un nocaut el lunes en la Semana de la Moda de París, que terminó con un agridulce homenaje al fallecido astro de la música George Michael.



A continuación algunos momentos destacados de la jornada.



HOMENAJE A GEORGE MICHAEL



El alma de George Michael, quien murió el año pasado a los 53 años, cobró vida en París.



El éxito del cantante británico "Faith" fue incluido al final de un desfile de McCartney en el que las modelos bailaron juntas en la pasarela y fueron ovacionadas.



Las modelos se congregaron en un círculo mientras decían con los brazos levantados "Faith. Love" (Fe, amor).



Esto hizo que la supermodelo Natalia Vodianova bailara en su asiento en primera fila.



Michael era muy apreciado en la moda por promover la industria en videos como "Freedom", en el que participaron Cindy Crawford, Christy Turlington, Naomi Campbell y Linda Evangelista.



Fue una oda emocionante, vibrante y libre.



___



STELLA ESTA EN FORMA



Quizá podría ser el desfile más fuerte de esta temporada.



McCartney hizo cambios sublimes e inesperados a su clásico repertorio de moda convirtiendo lo utilitario en sensual.



Entre los modelos más destacados hubo abrigos en tweed cuadriculado con toques ecuestres, proporciones exageradas en las mangas y unas originales "solapas secundarias", que repetidas en paralelo daban un efecto dinámico, como si la visión del público estuviera distorsionada.



La colección mezcló lo alto y lo bajo a la perfección.



Lo alto, como un tejido de la pintura "Horse Frightened by a Lion" en crepé de seda, enmarcado con mangas de tweed. Lo bajo, con sostenes con las copas puntiagudas, sexys y provocativas.



Sensual pero cerebral: hubo vestidos de noche con encaje transparente, modelos con cuellos de tortuga con destellos brillantes y pantalones abombados con la cintura ceñida.



DETOX



La hija de la fallecida activista por los animales Linda McCartney es famosa por ser vegetariana y nunca usa pieles en sus desfiles. Además, promueve una dieta saludable.



Este mantra ha llegado a la comida que ofrece en sus pasarelas. Dentro de la Opera Garnier, los invitados aún somnolientos no pudieron tomar el café que se suele servir antes de un desfile matutino. En vez, tomaron té herbal.



El lunes también hubo bebidas desintoxicantes en el menú, una de las cuales prometía, con humor, un efecto como de "botox".



Pero todos los beneficios se perderían en la fiesta posterior al desfile que McCartney ofrecería en el club Silencio de David Lynch, donde sí habría cocteles con alcohol.



PREVIO A LA GALA DEL MET



El Instituto del Vestuario del Museo Metropolitano de Arte adelantó en París parte de su muy anticipada exhibición en honor al diseñador de Comme des Garcons Rei Kawakubo.



Kawakubo, de 74 años, asistió el lunes a la presentación junto a la editora de Vogue Anna Wintour.



Wintour copresidirá la gala del 1 de mayo que inaugurará la exhibición con Katy Perry, Tom Brady, Gisele Bundchen y Pharrell Williams entre los asistentes.



Los adelantos incluyeron a cinco modelos en rojo fuego de Comme des Garcons encuadrados en una estructura con luz de neón creada por el diseñador tokiota que fundó la reconocida casa en 1973.



La casa ha tenido desfiles en París desde comienzos de los 80.



Es la primera vez que la famosa gala, y la exposición que la acompaña, se enfocará en un diseñador vivo desde 1983, cuando fue dedicada a Yves Saint Laurent.



"Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" se presentará del 4 de mayo al 4 de septiembre.



PHARRELL WILLIAMS RECIBE PREMIO



El cantante y productor Pharrell Williams, quien es embajador de la marca Chanel, fue condecorado por el ministerio francés de la cultura el lunes por sus servicios a las artes.



El artista de 43 años, una figura regular en París durante la Semana de la Moda, asistió a la ceremonia cerca del Louvre.



Dijo que estaba "agradecido" pero lamentó que su esposa y sus hijos no estuvieran ahí para compartir la experiencia (la pareja tuvo trillizos en enero).



"Francia es el centro del arte", declaró el intérprete de "Happy" laureado con múltiples premios Grammy tras recibir la insignia de oficial de la Orden de las Artes y las Letras.



