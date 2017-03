Meade: a fin de año, sorpresa económica; se puede ser optimista, dijo Excélsior

Reto. Para José Antonio Meade, titular de Hacienda, la normalización de la política monetaria de EU será un desafío para los países emergentes.



Durante su participación en la Asamblea General de Socios de la American Chamber Mexico (AmCham), el funcionario mexicano aseguró que “hay razones para, dentro de la incertidumbre, encontrar optimismo, y no sólo por nuestros fundamentales, no sólo por una economía más diversificada y más robusta”.



Meade expuso que las expectativas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son positivas y que la política monetaria en Estados Unidos comienza a normalizarse.



Destacó la existencia de señales de mayor crecimiento en el mundo y el aumento de la captación de inversiones por las reformas estructurales.



En materia tributaria, el secretario de Hacienda aseguró que para reducir el gasto federal los gobiernos locales deben recaudar sus propios recursos, cobrando impuestos como el predial.



“Lo mejor sería que los municipios financien sus ingresos con los recursos del pago del predial y que los estados también busquen sus propias fuentes de generación de recursos”,

agregó Meade.





RAZONES PARA SER OPTIMISTA: MEADE



La economía mexicana registrará sorpresas favorables hacia fin de año debido a que las expectativas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) son positivas, la política monetaria en Estados Unidos comienza a normalizarse, existen señales de mayor crecimiento en el mundo y la captación de inversiones por las reformas estructurales sigue creciendo, aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Hay razones para, dentro de la incertidumbre, encontrar optimismo y no solamente por nuestros fundamentales, no solamente por una economía más diversificada y más robusta”, indicó al participar en la Asamblea General de Socios de la American Chamber of Commerce of México (AmCham México).

Explicó que las expectativas de los mercados respecto a la renegociación del TLCAN son positivas y recordó que incluso el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ha manifestado que ésta se centrará en la revisión de las reglas de origen y paneles arbitrales. “Ahí debiéramos de ponernos de acuerdo en algo que resulte en mejor acceso para la región norteamericana, dentro de su competitividad del mundo”.



Respecto a la normalización de la política monetaria de EU destacó que generará retos para México y para otros países emergentes, y una mejor expectativa de crecimiento para el mundo. Destacó que México se encuentra en el listado debido a que las reformas estructurales han ayudado a anclar procesos de inversión a través de los cuales sigue creciendo.



IMPUESTO PREDIAL ES LA CLAVE



Aseguró que para reducir el gasto federal, los gobiernos locales deben recaudar sus propios recursos cobrando impuestos como el predial. Lo mejor sería que los municipios financien sus ingresos con el predial y que los estados también busquen sus propias fuentes de recursos”.



En términos generales hemos fortalecido nuestro Impuesto Sobre la Renta y hoy es un impuesto que se compara bien con el del resto del mundo. Y si uno ve cuáles son los impuestos en donde México está rezagado, el que más llama la atención es el Impuesto Predial”.

Refirió que predial cumple con dos objetivos: da a los municipios una fuente de ingresos relevante y se convierte en un instrumento de desarrollo urbano importante. Por lo que yo creo que en términos de hacer una evaluación prospectiva de dónde hay áreas de oportunidad, debiéramos de buscar para tratar de identificar cómo fortalecer el predial como una fuente de ingreso relevante”, remató el funcionario.



CANADÁ, POR DIÁLOGO TRILATERAL



El Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe renegociarse de manera trilateral y no binacionalmente indicó el embajador de Canadá en México, Pierre Alaire. El gobierno de Canadá considera que los tres países (Canadá, EU y México) debemos sentarnos a la mesa en igualdad de condiciones”.

Entrevistado luego de participar en la Asamblea General de Socios de la AmCham México, indicó que en caso de que Estados Unidos renuncie al acuerdo comercial éste continuaría vigente entre Canadá y México. “Sería trabajo de estas dos naciones modernizarlo”.



Destacó que el gobierno de Canadá está de acuerdo en agregar capítulos como el referente al comercio electrónico y el sector energético, además de revisar el contenido nacional de los productos y las reglas ambientales.



Informó que el ministro canadiense de Comercio Internacional, François-Philippe Champagne, rvisitará Mexico 16 y 17 de marzo para promover el comercio y la inversión.



