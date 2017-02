Meade reconoce menor crecimiento económico para 2017 Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Nosotros hacemos nuestra la expectativa de crecimiento del mercado, y hoy es una expectativa de crecimiento menor, es una expectativa que se ubica ya más entre uno y medio y uno siete, cuando la que se aprobó en el presupuesto tenía una expectativa de crecimiento de dos y medio. Nosotros reconocemos y hacemos nuestra para efectos de nuestro trabajo interno los pronósticos del consenso del mercado, que hoy nos ubica en una expectativa de crecimiento menor”, aseveró.

Entrevistado luego de participar en la entrega de premios a los ganadores del Reto Applicando México, Innovación Financiera, organizado por Nafin, el responsable de las finanzas públicas de nuestro país dijo que no tiene sentido especular sobre la reforma fiscal que impulsa Donald Trump ni sobre los efectos que podría tener en México, y tampoco pensar en aprobar una reforma fiscal aquí para contrarrestar la del vecino del norte.

No estamos en ese momento, empieza, tenemos algunas señales de cuáles podrían ser los elementos que contenga la reforma fiscal de la nueva administración, apenas el día de mañana, no se espera demás que está se presente pronto, han dicho que su prioridad está en el tema de salud, en el tema de ver como sustituyen lo que allá se denomina el Obamacare, por lo que lo que habremos es de estar pendientes de qué implica y qué significa, hoy no tenemos ningún elemento de juicio, no se conocen los elementos ni los detalles de esa propuesta, y por lo tanto es temprano para especular sobre cuál debería ser nuestra reacción”, sostuvo.



CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña reconoció que la economía de México crecerá este año entre 1.5 y 1.7 por ciento, nivel inferior a la expectativa de crecimiento económico de 2.5 por ciento con la que se elaboró el paquete económico 2017.

