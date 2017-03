Meade: ‘Steven Mnuchin no habló sobre el impuesto a remesas’ Excélsior

Meade advirtió que debido a que el secretario del Tesoro recién llegó, será “entre abril y mayo cuando podrán tener una opinión más fundada sobre el tema de las remesas”, respondió en entrevista televisiva.



Mencionó sobre las negociaciones del TLC, que “hay que reconocer que hoy el comercio es distinto”.



En lo referente al tipo de cambio, señaló que “ha tenido una corrección a favor del peso”.



Al cuestionarle del pago del muro, respondió: “El tema del pago del muro no se trató en la reunión con el secretario del Tesoro de EU”.



En materia fiscal, el titular de Hacienda estimó que “México ha venido cumpliendo con sus objetivos”.



Precisó que “el tipo de cambio y el precio del petróleo han facilitado un precio estable de la gasolina”.



Estimó que se cuenta con “expectativas de inflación bien ancladas… El año pasado tuvimos la inflación más baja de nuestra historia”.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que durante su encuentro de ayer con el secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, no se abordó el tema de "un impuesto a las remesas".

