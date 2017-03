Medidas de austeridad serán permanentes Alejandro Castañeda

Explicó que se han hecho medidas por parte del gobierno estatal para no adquirir nueva deuda. Por responsabilidad y debido a la Ley de Disciplina Financiera no permite al estado endeudarse más para pagar la nómina de los maestros, se aplicaron estas estrategias, refirió.



Después de la contención del gasto, una de las primeras medidas fue el plan de retiro voluntario, no existencia de nuevas plazas, la reducción del gasto por servicios personales, análisis del tabulador de sueldos, ahorros en el consumo de energía eléctrica, agua y servicios telefónicos, entre otros.



Comentó que el contrato de celulares que pagaba el Gobierno del Estado a los funcionarios fue dado de baja y los vehículos oficiales fueron rotulados para que estos no fueran usados para intereses personales por los trabajadores.



“Era muy común en fin de semana verlos en Aguascalientes en algún centro comercial”, dijo Miranda.

Expresó que el decreto de estímulos y facilidades administrativas se realizó con la intención de recuperar el 100% de rezago, lo que se vio reflejado en el cumplimiento hasta la fecha del 75% de cumplimiento.

“Con estos descuentos comenzamos a ver un gran dinamismo en este impuesto y con ello también una gran recaudación”, aseveró el funcionario.



En lo referente al paquete económico del ejercicio fiscal 2017 mencionó que se presentaron 10 iniciativas que conformaron la reforma integral hacendaria, de las cuales seis son en ingresos y cuatro en presupuesto y egresos.



Miranda comentó que en diciembre del año pasado sabían del gasolinazo y se protegieron con un decreto gobernativo que permite establecer que la recaudación fiscal de ingresos locales va en números históricos.

Sobre el refinanciamiento de la deuda destacó que 6 mil 795 millones serán licitados y participaron 11 instituciones bancarias en el proceso, las cuales ofertaron un importe superior a los 17 mil 100 millones de pesos.



“Estamos convencidos de que Zacatecas no merece un peso más de deuda. Hay que recordar que la administración anterior pagó 2 mil 600 millones de pesos de intereses y de comisiones, esto es algo insostenible que no podíamos permitir”, declaró.



Apuntó que según la deuda pública per cápita, es decir, la deuda según el número de habitantes, Zacatecas ocupa el séptimo lugar.



“El tema de los excesos está totalmente cancelado para Zacatecas, el gobernador es un hombre muy austero, se maneja en sus vehículos y es un buen ejemplo el que nos está dando a todos los funcionarios”, destacó.



Recordó que la 62 Legislatura aprobó una bolsa de 60 millones para retiros voluntarios al que se sumarán entre 250 y 300 servidores públicos.



En otro tema, la Secretaría de Finanzas del Estado (Sefin) realizará un estudio y análisis para tener una fecha de emisión y entrega de las nuevas placas.



La Sefin va a valorar que las nuevas placas sean entregadas en una primera etapa solo a los automóviles nuevos y no descartó la posibilidad que en el segundo semestre del año existan dos placas vigentes.



“Estamos observando que todas las placas nuevas, con el nuevo diseño se empiecen a repartir a los autos nuevos , de tal suerte que de aquí a diciembre tuviéramos dos placas vigentes y a partir de enero ahora si hacer el canje de las que faltan”, manifestó Miranda. Afirmó que las nuevas placas no tendrían ningún costo y que se realizará de esa manera por el gasto que implicaría para el gobierno realizarlo en recientes fechas.



