Medidas migratorias de Trump son una crueldad: Roque Villanueva Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El subsecretario de Población, Asuntos Religiosos y Migración de la Segob consideró que no existe ninguna estrategia migratoria ni favorece a hijos de migrantes nacidos en EU Esta sí es una crueldad que no define ninguna estrategia migratoria. Yo creo que esto ya va bajo otros índices", señaló en entrevista radiofónica.

Reiteró que con la postura de Trump, “perjudica a un ciudadano, a un miembro de la comunidad norteamericana, porque el niño nació allá. Entonces, esto está operando en contra de un norteamericano infantil”.



Consideró que se debería de elevar la voz y generalizarlo “para tratar de impedir francamente esta actitud que hiere la sensibilidad, no de los mexicanos, hiera le sensibilidad de la comunidad de las Naciones Unidas”.



En este sentido, recordó el carácter obligatorio de Derechos Humanos, con rango obligatorio para cualquier país, incluso, por encima de su Constitución.



Hizo énfasis en los dilemas que enfrentan los menores, por un lado, si son traer a los hijos, pese al apoyo de las autoridades educativas, siempre existirá ese choque cultural; por el otro, si se quedan allá los hijos, con el deseo de que estudien, aprovechando su nacionalidad estadunidense, vemos que "Estados Unidos está operando en contra de sus propios nacionales".



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Población, Asuntos Religiosos y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Humberto Roque Villanueva, mencionó que las medidas migratorias adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viola el principio del interés superior de la niñez y actúan contra de un ciudadano norteamericano infantil.Reiteró que con la postura de Trump, “perjudica a un ciudadano, a un miembro de la comunidad norteamericana, porque el niño nació allá. Entonces, esto está operando en contra de un norteamericano infantil”.Consideró que se debería de elevar la voz y generalizarlo “para tratar de impedir francamente esta actitud que hiere la sensibilidad, no de los mexicanos, hiera le sensibilidad de la comunidad de las Naciones Unidas”.En este sentido, recordó el carácter obligatorio de Derechos Humanos, con rango obligatorio para cualquier país, incluso, por encima de su Constitución.Hizo énfasis en los dilemas que enfrentan los menores, por un lado, si son traer a los hijos, pese al apoyo de las autoridades educativas, siempre existirá ese choque cultural; por el otro, si se quedan allá los hijos, con el deseo de que estudien, aprovechando su nacionalidad estadunidense, vemos que "Estados Unidos está operando en contra de sus propios nacionales". Agregar a favoritos roque villanueva

donald trump

méxico

estados unidos