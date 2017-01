Mejor esperar que renegociar TLC con Trump: Excanciller Derbez Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Luis Ernesto Derbez aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto no debe renogociar el Tratado de Libre Comercio, ya que si su homólogo de EU decide salirse de este acuerdo tendría que rendir cuentas a la OMC



Durante el Foro “Donald Trump Presidente: el día después", en el Senado de la República, el excanciller explicó que de esta forma se fijarían nuevas normas de la OMC para las importaciones, con aranceles de dos a tres por ciento, que podrían ser combatidas con incentivos fiscales.



Detalló que en caso de que el presidente de Estados Unidos decidiera salirse de la OMC, ya no sería una disputa sólo con nuestro país sino con China, Japón y la Unión Europea, y "ese pleito es mucho mejor para nosotros, que uno a uno". Si te dicen que quieren renunciar al tratado, pues que lo renieguen, pero que lo haga él, por qué, porque hay un principio aquí importante, y el principio es: no soy yo el que estoy renegando de mis obligaciones, eres tú, tú eres el que está dejando en claro que no eres confiable, no yo, y esto es fundamental para el futuro de México, para el planteamiento con otros países a los cuales les digamos yo soy un socio confiable, el que no es confiable es Estados Unidos", destacó.

Luis Ernesto Derbez afirmó que México debe pelear por la apertura comercial a nivel mundial y trabajar con las potencias que verían afectados sus intereses generales con esta posición de Donald Trump, armando una estrategia para llegar a la OMC.



Agregó que de esta forma nuestro país tendría la fortaleza y una posición más inteligente para fijar condiciones sobre los capítulos que pueden ser renegociables del Tratado de Libre Comercio, como podría ser el comercio digital, que cuando se firmó el acuerdo prácticamente no existía.



Al inaugurar el evento, el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa calificó de preocupante la reunión del próximo 31 de enero entre los presidentes de México y de Estados Unidos, porque podría ser un encuentro “devorador”, pues estamos en “los tiempos de Trump y no de México”.



En su oportunidad, Arturo Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos afirmó que se tiene que aprovechar la división y polarización que se vive en la Unión Americana para negociar el tema migratorio con el gobierno de Donald Trump.



Advirtió que se tiene que fortalecer con mayor presupuesto la red consular y hacer alianzas, allá del otro lado de la frontera, con los gobernadores y alcaldes de 26 estados, que ya anunciaron que defenderán a los mexicanos, con el fin de evitar deportaciones masivas.



En entrevista, Jorge G. Castañeda, extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que México no llega "ni manco ni cojo" a las negociaciones con el gobierno de Trump, tiene muchas fichas y lo importante es que haya la voluntad política de utilizarlas y "trazar líneas rojas".



Señaló que existen las "fichas" en el tema económico, de los migrantes centroamericanos que cruzan por el país, la guerra contra las drogas, el terrorismo, la seguridad en general y los votos de México en apoyo a Estados Unidos en la ONU o la OEA.



Por su parte, el analista político, Héctor Aguilar Camín señaló que lo primero que debe hacer México es fijar una posición firme de no al muro, porque esa debe de ser la "pieza básica" antes de negociar cualquier tema.



donald trump

estados unidos

méxico

enrique peña nieto