Mejoran la imagen de Nieves para favorecer su economía 

Compartir: Liga Compartir: Se construirán locales comerciales y un andador en lo que se conoce como el Santuario de los Viajeros. (Francisco Monsiváis) 4 millones 200 mil pesos, la administración municipal 2016-2018, construirá locales comerciales y un andador en lo que se conoce como el Santuario de los Viajeros a la entrada y/o salida de la cabecera municipal.



Blas Avalos Mireles, alcalde de Nieves, informó que se continúan realizando obras en beneficio de la comunidad de Nieves, por lo que en esta ocasión y tratando de fortalecer la imagen urbana de la cabecera municipal y de darle actividad económica ofertando los productos artesanales típicos de la región se construirán locales comerciales, andadores y un puente peatonal que comunique a el área recreativa del cerro del Caimán.



Explicó que este proyecto es con el propósito de continuar dándole a la cabecera municipal el impulso que se necesita no solo para mejorar su imagen, si no de generar las condiciones para incrementar la economía del municipio.



Detalló que este proyecto se lleva a cabo en lo que se conoce como la capilla o Santuario del Viajero, que es donde los habitantes al llegar a su tierra dan gracias al creador por dejarlos llegar con bien a su destino o cuando salen piden regresar con bien. “Esta es una área muy querida y transitada por todos los habitantes de Nieves, pues es la entrada y salida principal de la cabecera municipal, también en esta área se encuentran varios artesanos, quienes necesitan del apoyo del gobierno para ofertar sus productos. "Y sobretodo esta obra coadyuvara en el crecimiento de esparcimiento con el que recientemente se construyó en lo que se conoce como la huerta y el cerro del caimán, en donde existe, la casa del abuelo, el edificio de cultura y el edificio para discapacitados, además de la tirolesa en el cerro que es un atractivo más del municipio”, explicó.

Agregó que además de los locales comerciales se construirá un andador y un puente peatonal, así como un puente colgante con el cual se podrá llegar al cerro del caimán y a los demás edificios construidos en la administración pasada, dándole así a la cabera municipal un toque turístico pues los visitantes y pobladores podrán experimentar la bella sensación de desplazarse por la tirolesa.



Finalmente, destacó que se estará invirtiendo cerca de 4 millones 200 mil pesos con apoyo de la secretaria de economía del gobierno del estado.



