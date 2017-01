Mejorarán la liga de futbol de Río Grande Francisco Monsivais

Dagoberto Menchaca Fajardo, titular del departamento del deporte en el municipio, informó que ya se han tenido pláticas con los encargados de la liga de futbol en el municipio, con el propósito de llegar a acuerdos que fortalezcan esta disciplina para el beneficio de los propios futbolistas y su afición.



El funcionario municipal explicó que el Instituto del Deporte lo único que busca es de organizar y trabajar de una manera coordinada con la liga municipal y lograr obtener unos mejores resultados, así como la conformación de selectivos para que representen al municipio en diferentes competencias relacionadas con esta disciplina deportiva.



Detallo que uno de estos objetivos es también que los selectivos participen en competencias varias, y no acudan equipos como tal, sino que sea un representativo municipal conformado por los mejores jugadores del municipio.



Agregó que la intención de reorganizar la liga de futbol es para innovarla y no de quitar a directivos o realizar auditorías, ya que solo se tienen dos años para trabajar en benéfico de esta disciplina. “La liga está organizada y los dirigentes han hecho un buen trabajo, solo nos toca a nosotros como municipio, de alguna manera llegar a un convenio con ellos, en donde ambas partes llevemos el mejor funcionamiento de la liga en cuanto a lo económico, lo deportivo y lo administrativo, y esto es solo para mejorar la calidad de nuestro futbol”. Destaco también que duran te mucho tiempo se ha dicho que es una liga pirata y que es particular y un negocio: “lo que busca el instituto del deporte es darle esa formalidad a la liga como municipal, y de ser necesario tenemos que realizar estatutos, convenios y para que en realidad se municipalice y que a través del municipio se bajen los apoyos requeridos



y darle mejor funcionamiento a la liga y dar los informes a los dirigentes y representantes de los equipos sobre la funcionalidad de la liga y de los ingresos pues es sano que se dé a conocer como se está trabajando”. Finalmente señaló que ellos como autoridad lo único que pretende es regular el deporte, pero no quitar dirigentes: “y si es necesario hacer estatutos hay que hacerlo, porque ellos están trabajando con la bandera del municipio, y sabemos que hay campos particulares, pero también hay campos del municipio, pero la parte que más nos interesa es el de darle una organización al deporte del municipio”.



