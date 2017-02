Melina Rodríguez, creadora de mundos surrealistas Alejandro Castañeda

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Alejandro Castañeda)



(Alejandro Castañeda) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







En entrevista para Imagen compartió que desde muy pequeña se vio atraída por el dibujo, donde la reproducción de caricaturas animadas marcó el inicio de su camino en las artes.



De forma autodidacta pulió sus trazos y fue en la preparatoria donde decidió experimentar con la pintura en la escuela del maestro Miguel Gámez; ahí el óleo se convirtió en un aliado para la creación de nuevos mundos.



En un inicio el paisajismo fue una forma de expresión; pero, después de un año, buscó crear un estilo propio para expresar ideas y sentimientos por medio de la pintura ya que para ella “la autenticidad es lo que más importa”.



A partir de esa ruptura con el paisajismo, vio surgir nuevos elementos en sus obras como personajes en los que reflejo su otra pasión, la danza.



“Siempre he tenido un gran amor por la danza y eso me inspira para realizar mis cosas”, comentó.



Interpretaciones internas de sueños, metas propias, pasajes obscuros y metáforas de la melancolía y la muerte también complementan la obra de Melina Rodríguez, la cual también ha sido influenciada por artistas como Salvador Dalí y Remedios Varo.



Las obras surrealistas de esta joven han sido consideradas para participar en la Expomunicipios del Festival Cultural de Zacatecas por tres años consecutivos, además de exposiciones colectivas con otros artistas locales: “Cuando pinto he creado mis propios mundos y esto hace que me salga un poco de la realidad y crear otras realidades”.



Para este 2017 Melina Rodríguez tiene como principal objetivo producir más obra para después tener su primera exposición individual, algo que para ella es complicado más no imposible.





estado@imagenzac.com.mx RÍO GRANDE.- Melina Rodríguez Pulido es una joven artista riograndense que ha formado su propio camino en la pintura con un estilo inclinado al surrealismo, algo innovador en una sociedad marcada por los tabúes.En entrevista para Imagen compartió que desde muy pequeña se vio atraída por el dibujo, donde la reproducción de caricaturas animadas marcó el inicio de su camino en las artes.De forma autodidacta pulió sus trazos y fue en la preparatoria donde decidió experimentar con la pintura en la escuela del maestro Miguel Gámez; ahí el óleo se convirtió en un aliado para la creación de nuevos mundos.En un inicio el paisajismo fue una forma de expresión; pero, después de un año, buscó crear un estilo propio para expresar ideas y sentimientos por medio de la pintura ya que para ella “la autenticidad es lo que más importa”.A partir de esa ruptura con el paisajismo, vio surgir nuevos elementos en sus obras como personajes en los que reflejo su otra pasión, la danza.“Siempre he tenido un gran amor por la danza y eso me inspira para realizar mis cosas”, comentó.Interpretaciones internas de sueños, metas propias, pasajes obscuros y metáforas de la melancolía y la muerte también complementan la obra de Melina Rodríguez, la cual también ha sido influenciada por artistas como Salvador Dalí y Remedios Varo.Las obras surrealistas de esta joven han sido consideradas para participar en la Expomunicipios del Festival Cultural de Zacatecas por tres años consecutivos, además de exposiciones colectivas con otros artistas locales: “Cuando pinto he creado mis propios mundos y esto hace que me salga un poco de la realidad y crear otras realidades”.Para este 2017 Melina Rodríguez tiene como principal objetivo producir más obra para después tener su primera exposición individual, algo que para ella es complicado más no imposible. Agregar a favoritos melina rodríguez pulido

pintora surrealista

río grande

artista zacatecano