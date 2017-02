Menor pierde la vida al ser arrollado por una camioneta Redacción

La tragedia sucedió este sábado minutos después de las 10 de la mañana, cerca del puente que da acceso a la comunidad de Tetillas.



El occiso, identificado como Alfredo “N” de 14 años, se desplazaba en una bicicleta de montaña por esta vialidad y al salir por un camino de terracería para incorporarse a los carriles centrales de esta vialidad no se fijó en el paso de una camioneta que terminó embistiéndolo y proyectándolo varios metros de acuerdo a las autoridades locales.



El adolescente sufrió golpes contundentes en la cabeza y varias partes del cuerpo que lo privaron de la vida, quedando su cuerpo boca abajo sobre la carpeta asfáltica y cuando llegaron los cuerpos de socorro ya nada pudieron hacer.



Trascendió que iba acompañado por otro joven en bicicleta a la hora de la desgracia el cual resultó con crisis nerviosa.



La camioneta que lo atropello fue una Chevrolet blanca, con logotipos de la empresa Automatizac con domicilio en la calzada Revolución Mexicana en Guadalupe, la cual quedó asegurada aunque las autoridades presentes no informaron de la situación del chofer.



El reporte fue atendido por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, siendo los agentes de la Policía Federal lo que se hicieron cargo de la parte administrativa del siniestro.



Por su parte, los Servicios Periciales hicieron las labores correspondientes y posteriormente levantaron el cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), para aplicarlo el protocolo correspondiente.



