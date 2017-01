Menor que disparó practicaba la cacería con su padre Excélsior

Aldo Fasci, vocero de Seguridad de Nuevo León. (Cortesía) avisó un día antes a sus compañeros que llevaría el arma, sin embargo, nadie le creyó.



La autoridad estatal detalló que, el adolescente responsable del tiroteo no dijo que detonaría disparos, pero si presumió que trasladaría el arma de fuego a la escuela, no obstante, se descarta que hubiera más menores de edad involucrados en la planeación o ejecución del hecho. "Si comunicó que iba a llevar un arma a la escuela, no le creyeron y esa es la razón por la que se hizo ese grupo de compañeros ahí, porque les muestra el arma, unos salen corriendo y el resto regresan muy alterados,



él acciona el arma, no hay ninguna responsabilidad para los menores, les avisó unos momentos antes, incluso el día anterior, él no les dijo que la iba a disparar, pero sí que la iba a llevar, se descarta cualquier complicidad”, refirió el vocero de Seguridad. La autoridad estatal refirió que, el arma con la que se efectuaron los disparos al interior del aula del colegio fue obtenida por el menor de edad en su propia casa.



​Según se ha dado a conocer, el adolescente compartía con su padre el gusto por la cacería, actividad con la que tuvo oportunidad de aprender a manejar armas.



