Menores, enganchados por el crimen  

Armando García Neri, director del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CEPDPC), explicó que estos datos se obtuvieron mediante un estudio que se solicitó a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).



Calificó esta situación como preocupante y advirtió que además aumentó la participación de las mujeres en hechos delictivos, ya que si en 2015 era una mujer involucrada por cada 10 casos el año pasado la cifra incrementó a tres.



En el estado, los principales factores que orillan a los jóvenes a involucrarse en el crimen son la falta de empleo, los bajos niveles de educación, acceso a las oportunidades y la exclusión urbana, comentó el funcionario.



Explicó que los municipios donde se encontró un alto índice de jóvenes implicados en actos delictivos fueron Jerez, Fresnillo, Guadalupe, Pinos, Rio Grande y la capital; sin embargo, el funcionario recordó que esta situación es un problema que ocurre en todo el estado.



Asimismo, Neri destacó que las funciones de la del centro de prevención son disminuir los actos delictivos a través una estrategia de prevención ciudadana y no de confrontación armada.



“Nuestro labor es reducir los factores de riesgo que orillan a las personas a involucrarse en los actos delictivos”, dijo García Neri.



Comentó que, pese a que desde el 2008 comenzaron los trabajos de prevención del delito, Zacatecas no ha podido disminuir el índice de personas involucradas, debido a que no se creó una estrategia para atacar los principales factores de riesgo.



En la administración pasada, se invirtieron hasta 60 millones de pesos en programas para la prevención del delito, pero fueron un fracaso, ya que no se realizó un diagnóstico general de los polígonos con mayor índice delictivo, refirió Armando García.



Explicó que un proyecto de prevención debe ser “medible y sostenible”, ya que el problema comprende diversos factores y la intervención conjunta de las dependencias que trabajan con los diversos sectores de la sociedad.



El funcionario dijo que ya se presentó el diagnóstico a Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado, quien dará a conocer un plan de prevención de delitos el 21 de marzo.



