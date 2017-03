Menos felicitaciones, más igualdad, piden diputadas Alejandro Castañeda

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



Sobre el tema del Día Internacional de la Mujer, Lyndiana Bugarin, diputada presidenta de la 62 Legislatura del Estado, manifestó que “la igualdad no se celebra, sino se reconoce y se garantiza”.



“En México el Día Internacional de la Mujer se invita a todas las autoridades a cumplir con lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas”, expresó.



Comentó que el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas se han visto limitados por la cultura donde se ha privilegiado los estereotipos por razones de género.



También mencionó que en el congreso estatal se ha tenido paridad de género donde las mujeres ocupan el 53.3%, al igual que en los municipios donde se pasó de tener una presidenta municipal a 16 alcaldesas.



Por último hizo llamado para que los diputados reconozcan la igualdad de género y hagan valer la equidad y paridad en la función pública.



Quieren prohibir la exhibición de mascotas para su venta

Durante la sesión ordinaria del segundo periodo ordinario del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas se trató el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley para el bienestar y protección de los animales en el estado de Zacatecas, así como el dictamen para emitir la convocatoria de licitación pública internacional para que se sustituyan el total de luminarias en Guadalupe.



En la lectura del dictamen correspondiente a la ley para el bienestar y protección de los animales en el estado de Zacatecas Isadora Santivañez planteó que ningún animal podrá ser exhibido para su venta, y los negocios que se dediquen a esto deberán tener catálogos para no poner en riesgo al animal.



La comisión de Medio Ambiente encontró como viable las reformas y agregados para reforzar la ley y el articulo 33 quedó de la siguiente forma: “Dichos establecimientos no podrán exhibir en sus instalaciones a los animales que tengan a la venta, la exhibición se hará solo por medio de catálogos impresos y medios electrónicos en los cuales se manifestará toda la información de identificación del ejemplar en venta, además se sujetarán a las disposiciones legales aplicables”.



En lo referente a la emisión dela convocatoria para la licitación para la sustitución de las 15 mil 806 luminarias de Guadalupe, los diputados de la comisión de Hacienda Municipal decretaron que previo a la licitación, deberá realizarse un dictamen Técnico debidamente elaborado por el Departamento de Alumbrado Público del Municipio, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad División Bajío, en el que se establezcan las características particulares de los productos a instalar como son luminarias, cableado, medidores, foto celdas, entre otros.



Se espera que ambas iniciativas serán votadas en la próxima sesión por los diputados para ser publicada en el diario oficial de la federación.



estado@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Las diputadas de todas las fracciones pertenecientes a la 62 Legislatura dijeron que esperan mayor reconocimiento de la igualdad de género y menos felicitaciones.Sobre el tema del Día Internacional de la Mujer, Lyndiana Bugarin, diputada presidenta de la 62 Legislatura del Estado, manifestó que “la igualdad no se celebra, sino se reconoce y se garantiza”.“En México el Día Internacional de la Mujer se invita a todas las autoridades a cumplir con lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas”, expresó.Comentó que el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas se han visto limitados por la cultura donde se ha privilegiado los estereotipos por razones de género.También mencionó que en el congreso estatal se ha tenido paridad de género donde las mujeres ocupan el 53.3%, al igual que en los municipios donde se pasó de tener una presidenta municipal a 16 alcaldesas.Por último hizo llamado para que los diputados reconozcan la igualdad de género y hagan valer la equidad y paridad en la función pública.Durante la sesión ordinaria del segundo periodo ordinario del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas se trató el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley para el bienestar y protección de los animales en el estado de Zacatecas, así como el dictamen para emitir la convocatoria de licitación pública internacional para que se sustituyan el total de luminarias en Guadalupe.En la lectura del dictamen correspondiente a la ley para el bienestar y protección de los animales en el estado de Zacatecas Isadora Santivañez planteó que ningún animal podrá ser exhibido para su venta, y los negocios que se dediquen a esto deberán tener catálogos para no poner en riesgo al animal.La comisión de Medio Ambiente encontró como viable las reformas y agregados para reforzar la ley y el articulo 33 quedó de la siguiente forma: “Dichos establecimientos no podrán exhibir en sus instalaciones a los animales que tengan a la venta, la exhibición se hará solo por medio de catálogos impresos y medios electrónicos en los cuales se manifestará toda la información de identificación del ejemplar en venta, además se sujetarán a las disposiciones legales aplicables”.En lo referente a la emisión dela convocatoria para la licitación para la sustitución de las 15 mil 806 luminarias de Guadalupe, los diputados de la comisión de Hacienda Municipal decretaron que previo a la licitación, deberá realizarse un dictamen Técnico debidamente elaborado por el Departamento de Alumbrado Público del Municipio, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad División Bajío, en el que se establezcan las características particulares de los productos a instalar como son luminarias, cableado, medidores, foto celdas, entre otros.Se espera que ambas iniciativas serán votadas en la próxima sesión por los diputados para ser publicada en el diario oficial de la federación. Agregar a favoritos zacatecas

lyndiana bugarín

diputados locales

equidad