Mentir es una fruta irresistible, pero... checa las desventajas 

Por eso, antes hacerlo, reflexionar si en verdad vale la pena hacerlo, ya que las consecuencias pueden tener un impacto negativo.



El riesgo de ser descubierto

Cada vez que se miente hay algún nivel de riesgo que más adelante la persona sea descubierta, si eso ocurre la imagen personal puede venirse al sueño y después recuperarla es realmente difícil.



Si se sabe que alguien acostumbra a mentir, la credibilidad se pierde y esto resta muchas oportunidades.



En la inmensa mayoría de los casos es mejor decir la verdad y pasar por una situación incómoda, porque así la gente valorará la sinceridad.



Se pude hacer vicio

Cuando se usa una mentira y se observa que funciona, luego que se está en otro aprieto, está la tentación de volver a mentir, lo que va ocasionando una especie de vicio que se vuelve un escudo para continuar en la irresponsabilidad.



Mentir puede volverse un juego peligroso que atenta contra el desarrollo personal.



Se pierde el control de la vida:

Cada vez que se miente, se crean mensajes negativos indirectos como los siguientes “no puedo hacerlo en tiempo y forma”, “soy irresponsable”, “uso artimañas”, etc.



Aparentemente esto no tiene un gran efecto, pero lo cierto es que sí lo tiene. La mentira ocasiona una pérdida del control de la vida, porque la propia palabra se va desvalorizando y cuando se afirme “cumpliré estos objetivos”, “terminaré el proyecto en dos semanas”, es muy probable que el poder de la mente cree excusas y obstáculos de forma inexplicable, esto será el efecto de fallas en el pasado.



Poca preparación para enfrentar retos

La gente que pasa inventando excusas para no cumplir sus propósitos, solo demuestra su desinterés o escasa preparación para enfrentar algunos retos, las demás personas tarde o temprano lo notarán y los efectos pueden ser muy negativos.



Si quieres un gran estilo de vida no te acostumbres a mentir, demuestra sinceridad, lealtad y responsabilidad, al hacerlo notarás que tu vida avanzará de forma acelerada hacia las experiencias más gratificantes.



