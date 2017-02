Merkel, en sintonía con México y contra muro de Trump: Anaya El dirigente blanquiazul se reunió con la canciller alemana y dijo ‘posee la suficiente autoridad moral para hablar de muros’, pues nació en Berlín, ‘y sabe que esa no es la solución’

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



El panista realizó una gira de trabajo en Houston, Texas, para después dirigirse a Alemania; acotó que en su primer destino conversó con los mexicanos que radican en Estados Unidos: ‘los connacionales la están pasando muy mal, vemos su temor, la angustia; arreglan sus documentos, hacen trámites’, y las acciones para coadyuvarlos no pueden demorar más. En (la Unión Americana) viven 36 millones de mexicanos o mexicoamericanos; casi 18 millones de ellos nacieron aquí, y mandan más de 16 mil millones de dólares en remesas, al año. Ellos (los migrantes) ayudan al sustento económico (bilateral), cumplen con la ley, pagan impuestos, y hoy, (como siempre, pero) más que nunca, necesitan de nuestra solidaridad”.

Dijo que es necesario hablar con los líderes internacionales, como Angela Dorothea Merkel, ‘en especial con los que piensan como nosotros; y la conversación’ con la canciller ‘fue muy interesante. Más allá de que sea una de las mujeres más poderosas del mundo, ella es muy inteligente: es física de profesión y tiene un doctorado en química cuántica’. Y después incursionó en política, ahí por 1989; y fue verdaderamente receptiva con el tema (migratorio, así como) con el muro de Trump, porque los muros forman parte de su historia. Ella nació en Berlín, donde se construyó uno. A ella no hay que contarle historias: conoce el drama que viven las familias. Está convencida de que los muros no son la solución”.

Dijo que la teutona tiene la ‘suficiente autoridad moral para hablar’ de este tema. Además, ‘su país aceptó la entrada de 800 mil migrantes sirios, y no por popular, sino porque era lo correcto, a sabiendas de que la decisión era difícil; y lo que pasó en Alemania es todo lo contrario a lo que sucede en (EU)’. Ambas naciones también comparten: Coincidencias exportadoras: México y Alemania son los países que más exportan a Estados Unidos. Alemania es el país con el mayor superávit comercial de todo el mundo. Ella está en contra de las medidas comerciales de Trump, por ser de índole (proteccionistas y racistas). Coincidió que es necesario un mercado justo que beneficie en una carrera lógica central”.



CIUDAD DE MÉXICO.- Los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania poseen coincidencias multidisciplinarias, tanto en materia económica, política, migratoria, entre otras, aseguró el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, después de reunirse con Angela Dorothea Merkel, canciller de la nación teutona.

