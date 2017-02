Meryl Streep rechaza vestido Chanel; es una ‘barata’: diseñador Excélsior

Meryl Streep debatió al decir que ‘nunca en 30 años he recibido un pago por usar un vestido’.



El diseñador aclaró que Meryl Streep resolvió utilizar un outfit alterno, ya que otra marca pagó a la actriz para que portara la prenda azul profundo con pedrería que utilizó la noche de ayer: ‘Una gran actriz, pero también barata, ¿no?’, fueron las palabras del ‘agraviado’, después de que la mujer cancelara la realización de su indumentaria. Sin embargo: Me arrepiento de esta controversia y le deseo lo mejor a la señora Streep con su nominación número 20”, anunció posteriormente Karl Otto Lagerfeld.

Sin embargo, Meryl Streep señaló que las disculpas no fueron suficientes para menguar el adjetivo que el diseñador alemán le atribuyó a la estadunidense. No me tomo estas cosas a la ligera y mucho menos la declaración tan genérica de esta ‘controversia’. Dijo una mentira y yo sigo esperando”.



