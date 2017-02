Messi apunta a seguir con su racha goleadora ante Atlético AP

El delantero del Barcelona tratará de sumar a su impresionante total de 26 goles contra el Atlético cuando se enfrenten el domingo, un partido en el que el campeón defensor de la liga española podría desplazar al Real Madrid de la cima del campeonato.



El Barsa está a un punto del Madrid, que juega el mismo domingo contra el Villarreal.



"Queda mucha liga, pero no podemos fallar más", dijo el zaguero del Barsa, Jordi Alba. "Estamos vivos, y estamos convencidos de que si hacemos las cosas bien, tendremos opciones de ganarla. Aunque no dependemos totalmente de nosotros, sí dependemos de ganar cada partido".



Messi promedia un gol por partido en todas las competencias, y ha marcado 34 veces esta temporada. Uno de esos tantos fue contra el Atlético en la Copa del Rey de este año.



El argentino no ha tenido partidos consecutivos sin marcar desde septiembre, y encabeza la tabla de cañoneros de la liga con 19 tantos, uno más que su compañero Luis Suárez. Acumula 10 goles en sus nueve partidos por la liga, y 11 en 14 partidos en todas las competencias en 2017.



Messi también busca su triunfo 400 con el uniforme del Barcelona, con el que apenas ha perdido 64 veces desde que debutó en 2004.



El desempeño del Barsa ha mermado en semanas recientes, y viene de conseguir una apretada victoria 2-1 ante el Leganés la semana pasada en el Camp Nou, y de ser humillado 4-0 por Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Messi hizo un doblete en el triunfo sobre Leganés, incluyendo un penal a los 90 minutos.



Atlético, por su parte, viene de ganar tres en fila en la liga, y de superar 4-2 a Bayer Leverkusen en la Champions.



Cuarto en la clasificación, el conjunto dirigido por Diego Simeone apunta a terminar entre los tres primeros que se clasifican directamente a la próxima Champions.



"Sabemos que va a ser un partido complicado. Afrontamos ese partido con más confianza que el de Copa. Estamos en un momento muy bueno", dijo el lateral del Atlético, Filipe Luis.



