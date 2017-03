Mexicanas que florecieron bajo luz propia Anahí Encina

En una lucha donde en más de una ocasión se les consideraba incapaces por ser féminas, el talento e inteligencia de muchas ha sobresalido. María Elena Caso, científica



Fue pionera de la materia en México y en 1939 participó en la fundación del laboratorio de Hidrobiología del Instituto de Biología de la misma universidad, hoy conocido como Centro de Ciencias del Mar y Limnología.



Caso basó su trabajo científico en el estudio de los equinodermos, los cuales marcaron una pauta para el estudio de las estrella de mar en México y en el mundo.



Murió el 6 de noviembre de 1991, a los 76 años de edad. Carmen Mondragón, pintora



La mujer “más bella y adelantada de su época”, fue llevada por el buen amor a crear una prolífica colección de poemas que aludían al cosmos y pinturas de estilo naíf.



Su obra pictórica se distingue por la espontaneidad y la ingenuidad, además realizó múltiples autorretratos caracterizados por sus ojos verdes.



Carmen Mondragón recreó imágenes típicas de México, como sus parques, sus mercados o las pulquerías, también dio mucho de qué hablar por sus creaciones eróticas en las que exploraba la sexualidad. Dolores del Río, actriz



Dolores del Río era, según Carlos Fuentes, “una diosa que se sabía mujer”, sin miedos volvió a usar las trenzas y los clichés indígenas con sus compatriotas Emilio Fernández en las películas Flor silvestre y María Candelaria de 1943, en total realizó casi 450 películas, una docena de programas de televisión y cerca de 10 montajes teatrales.



Los últimos años de su vida los pasó entre su residencia de Coyoacán y su casa en Newport Beach, dedicó gran parte de su tiempo a fundar la Estancia Infantil de la ANDA, una institución para cuidar a los hijos de los actores.



Falleció el 11 de abril de 1983 en New Port Beach. Elena Garro, escritora



En 1954 escribió guiones para películas como Sólo de noche vienes, basada en el cuento La culpa es de los tlaxcaltecas y Las señoritas Vivanco entre otras, además reunió sus primeras obras teatrales en Un hogar sólido en 1958.



De 1959 a 1963 vivió en Nueva York, regresó a México y en 1964 recibió el premio Xavier Villaurrutia por su novela Los recuerdos del porvenir y los cuentos de La semana de colores.



En la obra Felipe Ángeles narró la vida del general revolucionario y un episodio histórico, hasta entonces, de poco interés, además escribió Y Matarazo no llamó que trata de la lucha sindical, y en homenaje a su hija creó Andamos huyendo Lola.



Garro falleció en Cuernavaca el 22 de agosto de 1998. Elisa Carrillo, bailarina



Su participación en Europa en el 2009 como protagonista del personaje de Blanca Nieves, con coreografía del francés Angelin Preijoca, ha sido sin duda uno de sus grandes triunfos, a sus 35 años su nombre en la escena del ballet es reconocido a nivel mundial.



En 2016 sumó una nueva etapa a su vida, pues viajó a su país natal para encabezar por quinto año consecutivo las grandes galas de ballet de la Ciudad de México y para convertirse en madre.



Hasta la fecha sus presentaciones continuarán en el Staatsoper de Berlín.



encinarroyo@gmail.com La historia lleva una huella indeleble marcada por las mujeres, su empoderamiento y valor al salir adelante con o sin familia, y aportar algo a la sociedad, siempre ha sobresalido en cualquier ámbito.

