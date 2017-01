Mexicano detenido en Letonia podrá ver a familiares este jueves Excélsior

La novia de Daniel, María José Vallejo, dijo a Excélsior que hay corrupción en Letonia y sólo saben que Daniel está bien porque tiene contacto con una abogada y con el cónsul honorario de México en Riga, Carlos Arredondo.



No obstante, expuso que al parecer no le han dado a Daniel los medicamentos que necesita en tiempo y forma pues sufre de hipertensión, por lo que exige justicia para su novio, quien, advirtió, fue detenido injustamente y con violaciones al derecho internacional.



María José fue entrevistada por este diario a través de mensajes de voz de WhatsApp pues lleva dos semanas en Riga intentando ver a Daniel en la Prisión Central. Se metió una apelación que puede tardar hasta dos meses en contestarla la Corte y esos dos meses, Daniel seguiría en prisión preventiva. La abogada ya logró hacer una cita para el día jueves para que el papá de Daniel y su hermano lo puedan ver. Lo que nos menciona es que es una cita y es, al parecer, una visita al mes, entonces sería la única visita que ellos podrían tener de una hora (…) Nos encontramos desesperados”, exclamó.

Relató que, desde el primer momento, los familiares y ella tuvieron el apoyo delcónsul Carlos Arredondo y ya tuvieron contacto con la embajada de México en Suecia y con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hemos comprobado que la policía de aquí y sus leyes son totalmente corruptas, totalmente injustificadas en un plano de derecho internacional, pero ellos lo justifican todo. Daniel está en prisión preventiva, no por un delito o que haya cometido algo, está ahí por una suposición de una inspectora que dice que ella no cree que Daniel sea capaz de regresar a Letonia en caso que se le deje libre”, añadió.



Son muchas inconsistencias, son tantas cosas que ni nosotros entendemos por qué está pasando esto, lo único que queremos es que se haga justicia y Daniel esté libre porque está encerrado ahí sin ninguna razón”, exclamó.

El 19 de diciembre, María José llegó a Riga a visitar a Daniel, quien llegó a esa ciudad el 24 de agosto pasado pues fue parte de un programa de intercambios estudiantiles entre el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Estado de México y la Universidad Técnica de Riga.



A través de Facebook, Daniel Reynoso contactó a Marko Krombacher(seudónimo de Marco Dalkilic, de 46 años), quien le ofreció una habitación en renta, pero el estudiante dejó el lugar por estar en malas condiciones. El casero se molestó, se quedó con el dinero del anticipo y lo acuso de robar su tarjeta de crédito. El 20 de diciembre, el estudiante fue detenido por dos policías. Claramente queremos que Daniel salga esta semana, pero no nos han dado ninguna respuesta. Estamos intentando la manera de poderlo sacar ya y no tenemos respuesta de parte del gobierno letón y siguen justificando todo en base a suposiciones”, lamentó.



