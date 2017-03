Mexicano diseña ropa apta para una sociedad libre de muros Excélsior

El diseñador Ricardo Seco buscó elementos de unión entre México y Estados Unidos y los enlazó en la colección 'Juntos / Together'











Con frases de ilustres mexicanos, símbolos de identidad como el escudo de la bandera mexicana, combinaciones tricolores y frases que invitan a mantener la unidad entre México y Estados Unidos, Ricardo Seco demuestra que no tiene interés alguno en apoyar la existencia de barreras.



La colección denominada ‘Juntos / Together’ fue presentada en el Fashion Week de Nueva York, dando muestra de orgullo y de identidad, lo cual se ha convertido en un sello característico de su trabajo, como él mismo lo cuenta: Cuando llegué a Nueva York entendí que una colección debe tener que ver con la identidad del diseñador. Me dijeron: ‘si hablas del lugar de donde tú eres, harás una colección que se diferenciará de los otros’”, dijo en entrevista para mexico.mx.

En esta ocasión, la tensión que existe por la redefinición de la relación entre México y Estados Unidos es una nueva oportunidad para ofrecer su visión sobre los vínculos que comparten en común. Yo quería hacer una buena historia entre Estados Unidos y México, porque siempre hemos estado juntos y siempre vamos a estar juntos. Busqué elementos en común como las águilas, los colores de ambos países… y lo uní al negro, que para mí representa a Nueva York. Era importante compartir el orgullo de ser de México y ser inmigrante en Estados Unidos, así hice esta colección”, dijo.

Seco comparte que esta colección está pensada principalmente para aquellos que se sienten orgullosos de México, para los jóvenes y para quienes apuestan por vivir en una sociedad sin muros. Quiero que participen los chavos millennials, que no tienen tanto malinchismo y vienen con una identidad propia. Creo que ahora todo se alinea para que tomemos este momento de los dos países como una oportunidad: es momento que se muestren las personas creativas: los que menos aceptamos, los que no tenemos muros”, comparte Roberto Seco.



