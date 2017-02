​Mexicano dueño de restaurante en EU revela acoso tras veto Excélsior

La tensión política que se produce contra el tema migratorio, debido a las amenazas lanzadas por Donald Trump han detonado la atención en el caso de Fernando, quien señaló que, desde el fin de semana, sus labores no han podido desarrollarse de manera cotidiana. Acosan a mis empleados, hemos tenido que descolgar el teléfono, nos han llamado para insultar, para acosar, no podemos trabajar como todos los días, es mucho lo que se ha dado en torno al restaurante”, indicó en entrevista radiofónica. Dice que en unos cuantos días, la situación se ha salido de control, y que ya presenta bajas por parte del personal: La nota puede darse en el tinte político, los buscan les preguntan si son de algún partido, hay gente que los busca (a los trabajadores) y los presiona y ellos al final me dicen; sabes qué ya no puedo estar manejando estas situaciones.” El mexicano que radica en Estados Unidos desde hace al menos cinco años, se dijo sorprendido por el alcance que ha tenido la información sobre su caso de rechazo por parte de unos clientes, ya que, cuando le dejaron su mensaje en el ticket, sólo pensaba tirarlo y dejar pasar el trago amargo. Estábamos mi esposa y yo ahí, lo vimos, ya lo iba a tirar, me dijo, déjame le tomo una foto, no sé cómo fue que pasó, cómo llegamos hasta aquí, no lo sé”, compartió en torno a los cuestionamientos sobre cómo fue qué comenzó a circular su caso en redes sociales. Aunque las cosas no han sido fáciles en los días recientes, Fernando aseguró que la mejor parte han sido las muestras de solidaridad que le han extendido sus paisanos, tanto en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo.



Indicó que, también representantes del Consulado Mexicano hicieron contacto con él para apoyarlo en lo que considere necesario, acción ante la que se dijo muy agradecido. Agradezco el apoyo del Consulado, me buscaron de inmediato, y también por el apoyo de todos los mexicanos que han compartido de manera muy emotiva, de verdad que con este tipo de muestras hasta dan ganas de regresar”, comentó.

TU COMIDA ES DELICIOSA, PERO NO VOLVEREMOS….



Franco tiene un restaurante en el que se sirve comida italiana, el pasado viernes 3 de febrero, su caso hizo estallar las redes sociales, ya que clientes estadunidenses reconocieron su talento y buen servicio, sin embargo, afirmaron que no volverían porque el dueño es de origen mexicano. La comida fue deliciosa y el servicio fue atento. Sin embargo, el propietario es "mexicano". No volveremos. ‘América primero’”, escribieron en inglés en el ticket de su consumo. Franco, originario de la Ciudad de México, dijo que, tras leer la nota, estaba decepcionado y preocupado por el clima político en Estados Unidos.



Con información de Notimex.



