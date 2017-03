Mexicanos exigen resultados en combate a corrupción: Alvarado Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Demandamos el abatimiento de la corrupción, no sólo el combate, esto se ha hecho, pero no tenemos resultados eficaces y esto es grave y la sociedad demanda resultados en esta actuación#, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio.

Explicó que las instituciones se han “contaminado” y por ello no funcionan de la mejor manera, lo que ha provocado una desconfianza por parte de las autoridades, principalmente en el manejo de recursos públicos. Tuvimos una contaminación en muchas instituciones y en el actuar de la autoridad, lo que causó la confianza que la sociedad tiene en el manejo de recursos, los cuales son saqueados de las arcas públicas y la autoridad no tiene la capacidad de recuperarlo, por lo que aumenta la desconfianza”, mencionó.

Respecto a si el fiscal debe también someterse a investigaciones para transparentar su trabajo, Cruz Alvarado vio buena esa postura y agregó que ésta no sólo debería aplicar para ese personaje, también a todos los funcionarios del país. Qué bueno que se haga con el fiscal, pero debe ser con cada funcionario, no sólo los que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, sino con los de todo el país, porque lo demanda la sociedad”, precisó en el programa Primera Emisión.

Explicó que al momento de dejar su documentación en el Senado para aspirar al cargo de fiscal, se le preguntó por qué no había borrado algunos datos que pueden omitirse sin que haya algún problema y respondió que era para generar confianza en la sociedad. No tengo nada qué esconder porque damos la cara a la sociedad y queremos ser portadores de soluciones y no de problemas; queremos generar confianza social y trabajar en este tema sensible, pues nosotros y también sentimos esos efectos y ya estamos en el hartazgo”, aseguró.



