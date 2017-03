'Mexicanos no solo han aportado riqueza a EU': Zavala a McCain Excélsior

Tras el encuentro, donde el republicano le refrendó su apoyo al TLCAN, la panista informó que el senador expresó su interés por trabajar en áreas de entendimiento, e informó del nuevo corredor I-11 que se construirá en Estados Unidos desde Nogales hasta Canadá.



Margarita Zavala expuso la importancia de proteger a los connacionales en EU y la preocupación que existe en México por los mensajes en contra de los mexicanos.



Zavala consideró que la presencia de mexicanos en Estados Unidos "debe servir de algo o por lo menos que hay una atención por parte del Estado mexicano o de gente que participa en la vida política del país; por supuesto que sirve, lo que no sirve es no hacer nada”.



Se reunirá, además, con líderes migrantes.



