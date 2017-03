México busca diversificar turismo y no depender de EU: Sectur Excélsior

Desde Alemania, el funcionario mexicano aseguró al periodista Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, que el número de visitantes estadunidenses que han visitado México, al mes de enero, creció a una tasa anual de 12 por ciento.



“Estamos claramente decididos en ampliar los destinos, es la manera de aumentas los visitantes del exterior. Si bien los estadunidenses son el 60% del mercado, tenemos que diversificar éste”, aseveró.



No obstante, precisó que el turismo de mexicanos en el exterior ha disminuido seis por ciento respecto a 2016, pero dijo que esto ha provocado que en el país haya más turismo nacional. Hay más mexicanos viajando en nuestro país, puede ser por el tipo de cambio, pero también por el fortalecimiento del mercado. No hay que generar el conflicto del Presidente de EU Donald Trump) con el del pueblo mexicano.”, aseguró el secretario federal.

Destacó México es atractivo para el turismo internacional, ya que, por ejemplo, en 2016 visitaron la nación 230 mil alemanes.



Hoy por la mañana De la Madrid se reunió con la secretaria de Estado Parlamentario de Turismo del Ministerio de Economía y Energía en Alemania, Iris Gleicke.



