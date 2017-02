México contectado y la inclusión digital Bernardo Gutiérrez Navarro

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Enrique Peña Nieto, se puso en marcha un ambicioso y noble programa cuyo objetivo es impulsar la igualdad e inclusión digital de todos los mexicanos al garantizar su derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de banda ancha.



Operado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Programa México Conectado se ha convertido en uno de los proyectos clave derivados de la Reforma de Telecomunicaciones y que busca acercar las bondades y herramientas de internet a todos los rincones de nuestro país.



Y es que el Gobierno de la República está consciente de que el conocimiento y aprovechamiento de las tecnologías de la información es fundamental para el desarrollo humano, económico y social de todas las naciones.



Con México Conectado, tan sólo en Zacatecas, contamos con más de 831 sitios y espacios públicos que ofrecen conexión gratuita de banda ancha en escuelas, bibliotecas, hospitales, plazas comunitarias, parques e instancias gubernamentales, en beneficio de más de 624 mil habitantes de 303 localidades.

Imaginemos el enorme impacto, por ejemplo, en el caso de comunidades que no cuentan con servicio de telefonía, pero que con México Conectado tienen algún sitio con internet de banda ancha que pudiera facilitar el uso de aplicaciones de comunicación como Facebook, Twitter, Whatsapp, entre otras.



Es un beneficio enorme, una herramienta que no sólo permite estar en contacto con familiares, sino con todo el mundo, tener mayor libertad de expresión e información y acceder a un sinfín de oportunidades de educación y salud.



Es así que la SCT, mediante la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC), ha trabajado para consolidar estos sitios en aras de disminuir la brecha digital y mejorar cobertura y calidad de los servicios.



Se trata de una estrategia integral que conjunta la reforma constitucional y el despliegue tecnológico, que ahora acercan cada vez más el beneficio directo a sus destinatarios: los mexicanos sin distingo alguno.



opinion@imagenzac.com.mx Con la administración del presidente, se puso en marcha un ambicioso y noble programa cuyo objetivo es impulsar la igualdad e inclusión digital de todos los mexicanos al garantizar su derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de banda ancha.Operado por la, el Programa México Conectado se ha convertido en uno de los proyectos clave derivados de la Reforma de Telecomunicaciones y que busca acercar las bondades y herramientas de internet a todos los rincones de nuestro país.Y es que el Gobierno de la República está consciente de que el conocimiento y aprovechamiento de las tecnologías de la información es fundamental para el desarrollo humano, económico y social de todas las naciones.Con México Conectado, tan sólo en Zacatecas, contamos con más de 831 sitios y espacios públicos que ofrecen conexión gratuita de banda ancha en escuelas, bibliotecas, hospitales, plazas comunitarias, parques e instancias gubernamentales, en beneficio de más de 624 mil habitantes de 303 localidades.Imaginemos el enorme impacto, por ejemplo, en el caso de comunidades que no cuentan con servicio de telefonía, pero que con México Conectado tienen algún sitio con internet de banda ancha que pudiera facilitar el uso de aplicaciones de comunicación como Facebook, Twitter, Whatsapp, entre otras.Es un beneficio enorme, una herramienta que no sólo permite estar en contacto con familiares, sino con todo el mundo, tener mayor libertad de expresión e información y acceder a un sinfín de oportunidades de educación y salud.Es así que la SCT, mediante la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC), ha trabajado para consolidar estos sitios en aras de disminuir la brecha digital y mejorar cobertura y calidad de los servicios.Se trata de una estrategia integral que conjunta la reforma constitucional y el despliegue tecnológico, que ahora acercan cada vez más el beneficio directo a sus destinatarios: los mexicanos sin distingo alguno. Agregar a favoritos sct

sct zacatecas

zacatecas

internet