México debe pagar a Trump con la misma moneda: Senado Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Se debe incrementar impuestos a exportaciones estadounidenses, advirtió el vicepresidente del Senado, Luis Sánchez Jiménez

Si Donald Trump nos impone un impuesto de 35 por ciento a las exportaciones de México hacia los Estados Unidos, como lo ha dicho, nosotros tenemos que ponerles un impuesto similar a los productos que estamos importando de Estados Unidos”, dijo.

En entrevista, el legislador perredista propuso también que, si Trump cumple la amenaza de fijar un impuesto a las remesas que envían migrantes mexicanos desde ese país, México debe imponer un impuesto similar a las ganancias de las empresas estadounidenses que operan en esta nación, y que se van a Estados Unidos. Así como la ha hecho Ford y Fiat Chrysler de retirar sus inversiones en el país, y me parece que muchas otras empresas lo hagan bajo las amenazas de Trump, creo que en México tendríamos que decretar una decisión para que estas empresas no puedan participar de las adquisiciones que hace el gobierno federal y los gobiernos de los estados”, agregó.

Se cuestionó al senador Luis Sánchez Jiménez si darían un voto de confianza al nuevo canciller Luis Videgaray para impulsar una negociación con Estados Unidos, que impacte menos a este país. Contestó que el exsecretario de Hacienda está mostrando una sumisión total ante Trump. Él y el Presidente de la República son los dos únicos mexicanos que piensan que Donald Trump se va a portar bien con México. Por supuesto que no”, señaló.

Por otra parte, la senadora Gabriela Cuevas, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, opinó que Trump seguirá hablando, pero lo que debe hacer México es ubicar cuáles son las fortalezas y debilidades de la industria mexicana, así como de sus exportaciones.



Tenemos ya una especie de prediagnóstico producto de estos foros de TPP, ¿cómo podemos acabar con esas debilidades que no nos permiten ser tan competitivos como quisiéramos en el exterior? Yo honestamente no le tengo miedo a Donald Trump en el sentido de todos estos, insisto, política de tuitazos, a lo que le tengo miedo es a nuestra inacción o a nuestra propia debilidad”, contestó en conferencia de prensa.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las nuevas amenazas que lanzó este miércoles Donald Trump contra México, de incrementar impuestos a productos mexicanos que reciben de exportación para financiar el muro fronterizo, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Luis Sánchez Jiménez, respondió que México le debe pagar con la misma moneda.En entrevista, el legislador perredista propuso también que, si Trump cumple la amenaza de fijar un impuesto a las remesas que envían migrantes mexicanos desde ese país, México debe imponer un impuesto similar a las ganancias de las empresas estadounidenses que operan en esta nación, y que se van a Estados Unidos.Se cuestionó al senador Luis Sánchez Jiménez si darían un voto de confianza al nuevo canciller Luis Videgaray para impulsar una negociación con Estados Unidos, que impacte menos a este país. Contestó que el exsecretario de Hacienda está mostrando una sumisión total ante Trump.Por otra parte, la senadora Gabriela Cuevas, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, opinó que Trump seguirá hablando, pero lo que debe hacer México es ubicar cuáles son las fortalezas y debilidades de la industria mexicana, así como de sus exportaciones.Tenemos ya una especie de prediagnóstico producto de estos foros de TPP, ¿cómo podemos acabar con esas debilidades que no nos permiten ser tan competitivos como quisiéramos en el exterior? Agregar a favoritos donald trump

senado

méxico

enrique peña nieto

estados unidos