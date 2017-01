México, dispuesto a dejar el TLC: SRE; Trump no impondrá su agenda, dijo Videgaray Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Si se modifica el Tratado de Libre Comercio, tiene que ser a partir de una premisa de que sea ganar-ganar, expuso el canciller antes de partir a EU “No vamos a aceptar cualquier negociación del Tratado de Libre Comercio. Siempre existe la posibilidad de abandonar el Tratado y, entonces, regir el comercio a partir de las reglas de la Organización Mundial del Comercio”, aseguró el canciller en el Senado

Antes de viajar a EU junto con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para sostener una reunión de alto nivel con integrantes del gobierno de Donald Trump, Videgaray insistió en que la postura del gobierno en la renegociación será la de “ganar-ganar”, y no asumir como única agenda los temas de Trump.



En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto, quien se reunirá con Trump el 31 de enero, canceló por cuestiones de agenda su asistencia a la Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.



México amaga con salirse del TLCAN



Luis Videgaray asevera que si las condiciones no son favorables, el país podría dejar el tratado comercial con EU y Canadá.



Aunque México llega a la negociación con Estados Unidos con la convicción de mejorar el Tratado de Libre Comercio (TLC), si las condiciones que se planteen son desfavorables, el país saldrá el Tratado, adelantó Luis Videgaray.



Después de reunirse con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, el canciller también dejó en claro que México no se sujetará a los tiempos que marque Donald Trump; México marcará sus propios tiempos, como corresponde a una negociación comercial.



“Por supuesto México no aceptará condiciones que sean desfavorables para el interés de la nación, particularmente en materia comercial. Si se modifica el Tratado de Libre Comercio, como lo dijo ayer el Presidente de la República, tiene que ser a partir de una premisa de que sea ganar-ganar; tiene que ser algo positivo para México, no algo que le haga daño al país. “Y por supuesto no vamos a aceptar cualquier negociación del Tratado de Libre Comercio. Siempre existe la posibilidad de abandonar el Tratado y entonces regir el comercio entre México y Estados Unidos a partir de las reglas de la Organización Mundial de Comercio”, destacó Videgaray.

Aclaró que esa no es la posición de arranque del gobierno mexicano en la negociación con el gobierno de Estados Unidos; “nuestra propuesta es trabajar para tener un mejor Tratado de Libre Comercio para México y también para Estados Unidos. Pero en caso de que la postura, la propuesta de modificación del Tratado sea una propuesta desfavorable para México, por supuesto hay límites en lo que podemos aceptar y siempre está esa opción, que sin duda no es la mejor para México, pero es naturalmente una opción”.



Relación



También recordó que la esencia de un Tratado de Libre Comercio es justamente que esté libre de cuotas, de aranceles; por eso es que México insistirá en que así se mantenga la relación comercial. “Este es uno de nuestros objetivos fundamentales de la negociación y sin duda, un Tratado de Libre Comercio en el que se establecen aranceles, incluso aranceles que pueden ser mayores que los que tienen las reglas generales de la OMC, sería difícilmente un tratado o una modificación a un tratado que aceptaríamos”, adelantó.

Antes, en conferencia de prensa, Videgaray aseveró que salir de dicho acuerdo sería una posibilidad, pero ello tendría un alto costo para México. “Y la opción de dejar el Tratado de Libre Comercio por completo, sin duda es una opción que está ahí, es una opción que tiene México, pero es una opción de alto costo, porque son literalmente millones de empleos mexicanos que dependen de nuestra capacidad de exportar libremente a Estados Unidos”, dijo el canciller.

En Washington



Antes de partir hacia Washington, donde junto con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, participará en una reunión de alto nivel con funcionarios del gabinete del presidente de Estados Unidos, enfatizó que la postura del gobierno Mexicano en la renegociación del TLCAN será la de “ganar-ganar”, y no asumir como única agenda las propuestas de Trump. “Cualquier acuerdo que se proponga, que lastime o vulnere el interés económico, social de México o que lastime la dignidad de la nación, por supuesto será inaceptable”, enfatizó el jefe de la diplomacia mexicana.

Subrayó que en un tema sensible sí se recurriría a organismos internacionales en caso de ser necesario es el referente a que el gobierno de Estados Unidos opte por una repatriación masiva de mexicanos indocumentados en Estados Unidos.



La visita de Videgaray a Washington tiene como propósito preparar el encuentro de trabajo que tendrán los mandatarios de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump, el 31 de enero.



El canciller Luis Videgaray planteó que México debe estar preparado para todos los escenarios posibles, pero se deben promover aquellos que más le convengan en la relación con Estados Unidos.



