México e Israel buscan reforzar la relación Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Yariv Levin señala que, aunque la cooperación entre ambos es buena, puede mejorar en varios aspectos, como en el rubro turístico. (Cortesía)



En la primera visita de un ministro israelí a México en diez años, Levin abordó lo mismo temas de cooperación, que los “malos entendidos” causados a partir de expresiones del primer ministro Benjamin Netanyahu respecto de la utilidad de construir muros fronterizos, sin olvidar que “entre amigos” no caben votos contrarios en organismos internacionales.



Levin señaló, por un lado, que la idea del muro como protección funciona en el caso de Israel, pero las cosas son distintas entre Estados Unidos y México y ése es el sentido de las expresiones de Netanyahu; por otro, afirmó que la cooperación comercial es “extraordinaria” y el gobierno israelí planea invertir en México como base para desarrollar campañas orientadas hacia la región, incluso los latinos en Estados Unidos, con la idea, entre otras cosas, de que aumenten los visitantes mexicanos a Israel, por encima de los 20 mil que viajaron el año pasado.



En ese sentido, aludió al deseo de acercarse a la jerarquía católica mexicana para incrementar el número de “peregrinos” mexicanos a los terrenos de la Biblia.



El funcionario apuntó incluso la idea de promover que capítulos de telenovelas mexicanas sean filmados en Israel, como parte de esa campaña de relaciones públicas y turismo. “Tienen un gran impacto”, recordó.



Pero la visita del ministro de Turismo y sus reuniones con funcionarios mexicanos, incluso el presidente Enrique Peña Nieto, tuvo una proyección mayor.



Levin no sólo es miembro del Parlamento (Knesset) por el Likud, el partido de gobierno, sino que es cercano al primer ministro Benjamin Netanyahu. Al inicio de ésta, la cuarta ocasión en que Netanyahu ocupa la Jefatura del Gobierno israelí, en marzo de 2015, tuvo por unos días también la función de ministro de Seguridad.



Es tanto más importante porque actualmente no hay un ministro de Asuntos Exteriores en Israel. Netanyahu retuvo el cargo en la Oficina de primer ministro.



“Estamos a la espera de una visita del presidente Peña Nieto a Israel”, comentó, al recordar que el mandatario mexicano asistió al funeral del fallecido expresidente Shimon Peres.



Declinó, sin embargo, precisar las posibilidades de una visita del actual presidente o del primer ministro israelíes a México.



elpais@imagenzac.com.mx La relación entre Israel y México es buena, es importante y en desarrollo, pero hay situaciones que podrían mejorar, dijo Yariv Levin, ministro de Turismo de Israel.En la primera visita de un ministro israelí a México en diez años, Levin abordó lo mismo temas de cooperación, que los “malos entendidos” causados a partir de expresiones del primer ministro Benjamin Netanyahu respecto de la utilidad de construir muros fronterizos, sin olvidar que “entre amigos” no caben votos contrarios en organismos internacionales.Levin señaló, por un lado, que la idea del muro como protección funciona en el caso de Israel, pero las cosas son distintas entre Estados Unidos y México y ése es el sentido de las expresiones de Netanyahu; por otro, afirmó que la cooperación comercial es “extraordinaria” y el gobierno israelí planea invertir en México como base para desarrollar campañas orientadas hacia la región, incluso los latinos en Estados Unidos, con la idea, entre otras cosas, de que aumenten los visitantes mexicanos a Israel, por encima de los 20 mil que viajaron el año pasado.En ese sentido, aludió al deseo de acercarse a la jerarquía católica mexicana para incrementar el número de “peregrinos” mexicanos a los terrenos de la Biblia.El funcionario apuntó incluso la idea de promover que capítulos de telenovelas mexicanas sean filmados en Israel, como parte de esa campaña de relaciones públicas y turismo. “Tienen un gran impacto”, recordó.Pero la visita del ministro de Turismo y sus reuniones con funcionarios mexicanos, incluso el presidente Enrique Peña Nieto, tuvo una proyección mayor.Levin no sólo es miembro del Parlamento (Knesset) por el Likud, el partido de gobierno, sino que es cercano al primer ministro Benjamin Netanyahu. Al inicio de ésta, la cuarta ocasión en que Netanyahu ocupa la Jefatura del Gobierno israelí, en marzo de 2015, tuvo por unos días también la función de ministro de Seguridad.Es tanto más importante porque actualmente no hay un ministro de Asuntos Exteriores en Israel. Netanyahu retuvo el cargo en la Oficina de primer ministro.“Estamos a la espera de una visita del presidente Peña Nieto a Israel”, comentó, al recordar que el mandatario mexicano asistió al funeral del fallecido expresidente Shimon Peres.Declinó, sin embargo, precisar las posibilidades de una visita del actual presidente o del primer ministro israelíes a México. Agregar a favoritos isarel

relación externa

epn

turismo