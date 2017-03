México, el país con más usuarios de Tinder en Latinoamérica Excélsior

Según la Asociación Mexicana de Internet, en México existen 65 millones de personas con acceso a web, y que 83 por ciento del total son usuarios con una ‘app’ para conocer gente, lo que representa 54 millones de personas.



Especialistas señalan que la búsqueda de pareja a través de estas apps forma parte de una “evolución” del establecimiento de vínculos sociales, que es reflejo de nuestra época y de la importancia que ha tomado el uso de las tecnologías en la vida.



En México se realizan tres millones de ‘matches’ al mes, además de que al día se hacen más de 16 millones de swipes, que son los deslizamientos para ver las fotos de las candidatas, mientras que diariamente se registran más de un millón de chats entre los ‘matches’, con lo que el país se ha convertido en el que tiene más usuarios de Tinder en América Latina, seguido de Argentina y Brasil, según datos proporcionados de la aplicación.



Indicaron que la diferencia entre establecer una relación por aplicaciones y hacerlo “frente a frente” radica en la mediación de la tecnología y en el riesgo que puede existir al desconocer quién es la persona que está detrás del celular.



Personas entrevistadas relatan sus experiencias en el uso de aplicaciones para conocer pareja, coinciden en que estas apps facilitan la interacción entre las personas, generan un comportamiento más desinhibido, se puede conocer a más personas, mientras que el riesgo de que la relación funcione o no es el mismo que de manera “convencional”, aunque el peligro de no saber quién es la otra persona y del uso de la información personal siempre está ahí.



En México, según los especialistas, la mayoría de usuarios de aplicaciones en los móviles para encontrar pareja son los millennials. Datos de Tinder señalan que 85% de sus usuarios tienen entre 18 y 24 años.



Debido a que 84 por ciento de los usuarios de internet se conectan a una red WiFi de paga, para las empresas se ha vuelto primordial brindar servicios inalámbricos para mejorar su eficiencia y mantener felices a los clientes.



Así lo demuestran datos de Ruckus, con cifras sobre el perfil de los usuarios de internet en México, basadas en datos de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) y The Competitive Intelligence Unit (CIU), en la que se señala que los requisitos de los usuarios aumentaron en los últimos años.



Se detalla que los mexicanos usan la red de internet inalámbrico, no sólo para revisar su correo electrónico o mensajes, sino como una herramienta de comunicación esencial.



En cuanto a los usuarios de internet, destaca que 20 por ciento tiene entre 25 y 34 años; 19% van de los 13 a los 18 años, y el 17% cuenta con entre 19 y 24 años, lo que demuestra que es una población joven la que lo utiliza.



Asimismo, 47 por ciento de los usuarios consideró una conexión lenta como el principal obstáculo para conectarse a internet, por lo que esperan una alta velocidad; mientras que 74 por ciento indicó que se conecta al WiFi mediante teléfonos inteligentes.



