México, en contexto con el resto de los mercados energéticos: Meade

En entrevista radiofónica, el titular de la SHCP aseveró que no existe consuelo en las comparaciones, no obstante, dijo que el ajuste que se realiza al precio del combustible en México, es de dimensión menor a la que efectúan otros países. Nos hubiera encantado un proceso diferente, un contexto distinto, pero estamos enfrentando con contexto igual al del resto del mundo, en todos los mercados energéticos veremos que se ha ajustado el precio de la gasolina”, dijo en torno a las críticas que surgen a raíz de la liberación de los precios de los combustibles a partir del 1 de enero de 2017.



El que tenemos en México será menor que el que se ha tenido en todo el mundo, eso no es consuelo, las perspectivas internacionales permiten establecer un comparativo”, comentó el secretario.

Enfatizó que el alza en los costos comerciales de los combustibles, es una decisión que escapa a la determinación del gobierno federal, ya que recordó que, al abandonar las políticas de subsidio de la gasolina, se dejó con ello que los costos que se ofrecen en el territorio nacional se movieran con forme lo hacen en el resto de los mercados energéticos internacionales. Lo que ocurre con el costo de los combustibles, es resultado de lo que está pasando en el mercado, es fundamentalmente porque se está incrementado el precio en los mercados, no es una decisión sobre la que tengamos impacto”, aclaró.

Meade Kuribreña manifestó que, para la actualidad, resulta poco viable que el gobierno mantenga el subsidio al costo de la gasolina, ya que dicha inversión representa un gasto tan oneroso que iguala a la cobertura que se tiene destinada para el mantenimiento de políticas públicas de mayor relevancia. Para acompañarlos en este esfuerzo, hay muchas otras maneras de mantenerlo que con el subsidio de la gasolina; si hubiéramos mantenido el precio constante de manera artificial, era destinar el equivalente a la mitad de todo lo gasta el IMSS en un año, era el equivalente de cuatro a cinco veces de lo destinado a la Universidad, definitivamente hay cosas mejores para las que podemos utilizar ese dinero”, refirió.

Recordó que, debido a ello, en el mundo sólo unos cuantos países mantienen el subsidio al precio del combustible, tales como: Bielorrusia

Corea del norte

Bolivia

Ecuador

Venezuela. Nadie utiliza el precio de la gasolina, para dar apoyo a quienes menos tienen como una estrategia de finanzas públicas”, enfatizó.



