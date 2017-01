México es finalista de Miss Universo 2017 Excélsior

La primera finalista, de las 86 participantes, fue Miss Kenia, Mary Esther Were; seguido de Miss Indonesia, Kezia Roslin Cikita Warouw; la tercera es Miss USA, Deshauna Barber; y la cuarta Miss México, Yuselmi Cristal 'Kristal' Silva Dávila.



Se suman a la lista de finalistas Miss Perú, Valeria Piazza Vásquez; Miss Panamá, Keity Mendieta Britton, Miss Colombia, Andrea Tovar; Miss Filipinas, Maxine Medina.



Debido a que en 2014 no hubo certamen y en 2015 se llevaron a cabo dos, en enero y en diciembre.



Las últimas en ser llamadas fueron Miss Canadá, Siera Bearchell; Miss Brasil, Raíssa Oliveira Santana; Miss Francia, Iris Mittenaere Druart; Miss Haití, Raquel Pélissier. Por el voto popular entró Miss Tailandia, Chalita Suansane.



Pia Wurtzbach, la actual Miss Universo, dio las gracias al conductor Steve Harvey por haberla convertido en la Miss más famosa del mundo y él le agradeció a ella por hacerlo el presentador más famoso, todo en alusión al error que cometió en aquella edición al nombrar a otra como ganadora.



