México inundará con juicios a EU; se alían gobiernos locales de ambos países

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió ayer con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y establecieron que los estados con casas de la amistad en EU las pongan a disposición de la red consular mexicana. También destinarán recursos para pagar abogados.



De acuerdo con el gobernador de Morelos y presidente en turno de la Conago, Graco Ramírez, hay 250 mil casos en tribunales estadunidenses, “y vamos a llegar a muchos más en una defensa con los consulados. “Se va a congestionar el sistema judicial norteamericano, porque no vamos a permitir ningún acto unilateral violatorio de los derechos humanos”, expuso Graco tras el encuentro.

También se dio a conocer que alcaldes y gobernadores mexicanos se reunirán los próximos 23 y 24 de febrero con sus pares de EU, así como con empresarios y artistas de ese país para formar un frente contra las medidas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump.



El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que Peña les explicó que se acordó con el gobierno de Trump iniciar después de mayo las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio.



Buscan congestionar cortes de EU



Graco Ramírez dice que no se permitirá ningún acto unilateral violatorio de los derechos humanos contra inmigrantes.



El presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores del país acordaron emprender una serie de acciones que le demuestren a Estados Unidos el valor de la relación con México como socio, de cara a la próxima negociación para actualizar la relación bilateral y también, medidas inmediatas en defensa de los connacionales que viven en aquel país.



Al término del encuentro de tres horas y media en Los Pinos, el presidente en turno de la Conago, Graco Ramírez, explicó que se convino que los estados que cuentan con casas de la amistad en suelo estadunidense, como es el caso de Morelos, Estado de México, Oaxaca, Guanajuato, Zacatecas, Puebla y la Ciudad de México habrán de ponerlas a disposición de manera conjunta con la red de 50 consulados a fin de reforzar la atención inmediata de quienes estén en riesgo de deportación, ante la política migratoria de Donald Trump.

“Tenemos información que hay cerca de 250 mil casos ya establecidos en tribunales estadunidenses y vamos a llegar a muchos más en una defensa con los consulados del gobierno para hacer una defensa de todos los connacionales.

“Va a ser un precedente, se va a congestionar el sistema judicial estadunidense porque no vamos a permitir ningún acto unilateral violatorio de los derechos humanos y de lo que establecen los principios de convivencia de migrantes en todo el mundo”, subrayó.

Peña Nieto instó a los gobernadores, la mandataria de Sonora y el jefe de Gobierno capitalino a multiplicar las relaciones con interlocutores y actores políticos de la nación vecina para “que se reconozca el valor que México tiene en la relación con EU”. “Yo celebro y reconozco los esfuerzos propios que cada gobierno ha venido haciendo en esta materia, y lo han hecho muy bien, y les aliento a que lo sigan haciendo. “Hoy más que nunca nos es muy relevante e importante abrir espacios de acercamiento y de diálogo con los actores políticos de EU, más allá de los que históricamente el gobierno de México haya ya construido”, añadió.

Señaló que con la Administración de Donald Trump “México habrá de negociar a partir de sus fortalezas, de lo que aporta, en lo que coopera y es importante para el país”.



Durante esta reunión, según reveló el gobernador de Nuevo León, el jefe del Ejecutivo les informó que existe el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos de llevar a cabo un diálogo constructivo durante los próximos tres meses y después de mayo arrancar el proceso de negociaciones en torno a los distintos temas de la relación bilateral, como es el caso del TLCAN.



Interdependencia

“Tenemos que generar la conciencia de que ambos países nos necesitamos, nosotros sin ellos no somos, y ellos sin nosotros no son”.

“Nos dijo el Presidente que hay un acuerdo de tres meses, de ver un proceso interno de consulta, de trabajo, y después de tres meses empezar las negociaciones con el gobierno estadunidense”, expuso.



Graco Ramírez dijo que cada entidad destinará recursos propios para pagar abogados y lo que se requiera en la defensa de los migrantes nacionales.

“Vamos a trabajar coordinadamente para demostrar que no es posible seguir aceptando una política inamistosa, unilateral y de agresión a nuestro país”, sentenció.

A ello se sumará un trabajo conjunto con alcaldes y gobernadores amigos de diversos estados de la Unión Americana como Nueva York, California, Chicago, Texas, Arizona y Nuevo México, entre otros con quienes se encontrarán el 23 y 24 de febrero en Washington y más tarde en Monterrey, Nuevo León. “Todo se centró en la dignidad de México, no habrá ninguna concesión a la soberanía de México. La decisión del Presidente de seguir construyendo los siguientes pasos para fortalecer al estado mexicano y a sus instituciones”, refirió.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, señaló que convinieron que en las negociaciones con la administración de Donald Trump, el gobierno no permitirá una medida que atente contra las remesas que diariamente envían los migrantes mexicanos a sus familias.



A la reunión acudieron todos los mandatarios, con excepción del de Aguascalientes, Carlos Lozano.



Rezago



Pese a que el gobierno de Donald Trump ha pedido más recursos para detener a indocumentados, los 59 tribunales del Departamento de Justicia enfrentan un rezago de más de medio millón de demandas y el mayor aumento de personal no va al mismo ritmo que en materia de migración.



Eso implica que la labor de expulsión prevista por Donald Trump no será tan expedita como el Presidente de Estados Unidos cree.



Este rezago hace que el número promedio de días que toma concluir un juicio sea de 678. Se calcula que 250 mil expedientes de mexicanos hay en cortes.



