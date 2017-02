México, listo para deportaciones masivas Excélsior

Durante su comparecencia ante las comisiones del Senado, que ratificaron por unanimidad su nombramiento presidencial, Gerónimo Gutiérrez dejó en claro que las nuevas disposiciones del gobierno estadunidense no obligan al Estado mexicano, y México asumirá sus propias decisiones.



Por su parte, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, recordó que Donald Trump no gobierna México y se excede al disponer que los extranjeros que piden asilo político a Estados Unidos deben tramitarlo en los países vecinos; es decir, México y Canadá, y eso es absurdo.



A petición de la priista Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, quien detalló los memorandos del gobierno de Donald Trump en materia migratoria, Gerónimo Gutiérrez explicó las acciones que emprenderá México.



“Claro que son motivo de preocupación de la Cancillería; por supuesto para el gobierno mexicano y para todos los mexicanos (…) Lo que no está a discusión es el respeto a los derechos de nuestros connacionales allá, independientemente de su estatus migratorio. México hará uso de todos los mecanismos legales, políticos, de comunicación, para defender los derechos de nuestros connacionales.



“Se asegurará el respeto a los acuerdos de carácter internacional y al debido proceso que precisamente establece el marco legal de Estados Unidos”, porque la intención de México no es violar las leyes de Estados Unidos, sino encontrar una solución que refleje la realidad de este fenómeno migratorio”, destacó.



Respecto a la sección H, punto nueve, de uno de los memorandos, que autoriza al Departamento de Seguridad Interior a atender las solicitudes de asilo, en fronteras; es decir, en territorio mexicano, dejó en claro que “autoriza al Departamento de Seguridad Interior, no obliga en forma alguna al Estado mexicano a hacerlo.



“Ante este planteamiento que existe en ese memorándum, por supuesto estará sujeto al cumplimiento de nuestro propio marco legal y de nuestros intereses. Repito, no obliga en forma alguna al Estado mexicano”, destacó.



A pregunta del verde ecologista Gerardo Flores, el inminente embajador en Estados Unidos explicó que la ayuda económica de Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida, no es una dádiva, sino un logro mexicano de que el combate al narcotráfico es corresponsabilidad de ésos, que son el país más consumidor.



“Si se pierde, si se cancela, no va por ningún motivo a impedir que el Gobierno de la República haga lo que tiene que hacer en materia de procuración de justicia y de combate al narcotráfico, y será en detrimento del gobierno de Estados Unidos y de ese país”, consideró.



También expresó que independientemente de su origen político, decidió ser parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, y su valoración es que “este sexenio no ha sido un sexenio perdido en materia de política exterior”.



AMNISTÍA REPUDIA MEDIDAS



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en práctica una “retórica del odio” con la que ha dado la espalda a refugiados y migrantes, convertidos en chivos expiatorios, denunció Amnistía Internacional (AI).



En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización internacional señaló que 2016 fue un año en el que “el uso cínico” de esa retórica adquirió prominencia global a una escala nunca vista desde la década de 1930.



Amnistía Internacional expresó especial inquietud respecto a Donald Trump, quien fue elegido Presidente de Estados Unidos en noviembre “tras una campaña que causó consternación por su discurso discriminatorio, misógino y xenófobo”, y que “ilustra la tendencia global más airada y divisiva de hacer política”.



“Las decisiones que está tomando, ya sea la construcción de un muro en la frontera con México o la aceleración de las expulsión de inmigrantes ilegales, van a tener repercusiones sobre millones de personas”, alertó Geneviève Garrigos, responsable de la región Américas de AI.



Además de Trump, Amnistía arremetió contra el presidente filipino, Rodrigo Duterte, y el turco, Recep Tayyip Erdogan.



