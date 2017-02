México no deja el TLC: Guajardo; Peña presenta ley para dreamers Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Primero, por 90 días, habrá un diálogo con el sector productivo para guiar la revisión del tratado comercial; luego se renegociará con EU, confirmó el gobierno



El gobierno confirmó ayer el inicio formal del diálogo con diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el productivo, para trazar la ruta de las negociaciones con Estados Unidos que comenzarán en mayo.



El martes, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con gobernadores para acordar el fortalecimiento de la defensa legal de los connacionales en riesgo de deportación. El mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, adelantó que México estaría renegociando con EU tras 90 días de consultas internas.



Ayer, el presidente Peña Nieto y Guajardo coincidieron en que las consultas son para escuchar propuestas de cómo debería actualizarse el TLCAN, pues salir de él, dijeron, sería contradictorio al interés nacional.



Por otra parte, Peña envió al Congreso una iniciativa preferente para facilitar a los migrantes deportados su incorporación al sistema educativo nacional.



EPN: consultas definirán ruta para el TLCAN



Anuncia el presidente Peña Nieto que hoy arrancan y durarán 3 meses; al término iniciará la renegociación del convenio.



El presidente Enrique Peña Nieto anunció el inicio formal de un proceso interno de consulta con el sector productivo, que guiará la revisión del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), cuya vigencia data de 1994.



Y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo por su parte que el proceso de consulta con diferentes sectores será para escuchar recomendaciones de cómo profundizar, avanzar y ampliar en la integración comercial con Estados Unidos y no para decidir una eventual salida del acuerdo comercial, porque eso sería contrario al interés nacional.



Esta etapa, que durará tres meses, permitirá a México contar con los elementos suficientes respecto a los temas que le interesan, a fin de arrancar hacia el mes de mayo las negociaciones con el gobierno estadunidense de Donald Trump, señaló el presidente Peña Nieto.



“Al cabo de esos 90 días habrá de iniciarse ya propiamente la negociación para la actualización de nuestro acuerdo de libre comercio. “Estamos dando paso a un proceso acordado con el gobierno de Estados Unidos que por igual inicia en aquel país y que se da en el marco de este diálogo constructivo que queremos tener”, subrayó.

Reiteró que en todo momento: antes, durante y después de las negociaciones con el vecino del norte, nuestro país pondrá por delante sus principios básicos, como es la soberanía, la defensa del interés nacional y el respeto a los migrantes que radican en aquella nación. “Establecer una ruta de diálogo, sí, pero de reconocimiento de que somos dos naciones soberanas, que sí es cierto hemos expresado tener diferencias puntuales, pero, por otro lado, hoy queremos construir a partir de las coincidencias”, agregó.

ARRANCA CONSULTA



Tras participar en el lanzamiento de la herramienta digital “Mi Contabilidad” en las instalaciones del SAT, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se refirió a los beneficios que el TLC ha traído en más de 20 años. “No creo que la consulta nos lleve a, antes de intentar mejorarlo, definir una salida; sería totalmente contrario al interés nacional, porque es clarísimo que los sectores productivos de este país y la sociedad se han beneficiado de esta integración, a través de todas las facetas del Tratado; de la ampliación de exportaciones a Estados Unidos, en todos los sectores, el récord de exportaciones agroalimentarias de 27 mil millones de dólares el año pasado, no lo imaginamos cuando negociamos el TLC”, detalló.

El titular de Economía puso además como ejemplo el crecimiento del corredor de autopartes y aeroespacial en el país, que genera casi un millón de empleos, con mejores salarios para los mexicanos.

“Son elementos suficientes para estar seguros que esta consulta es para hacer recomendaciones de cómo profundizar, y ampliar esta integración comercial”, subrayó.

En un comunicado conjunto, la Cancillería y Economía señalaron que “el proceso de consulta es indispensable para lograr una modernización del TLCAN que atienda el interés nacional, como se está haciendo en el caso del acuerdo entre México y la Unión Europea, cuya negociación habrá de ocurrir también en 2017”.



Ven TLC con Reino Unido



Ante la inminente salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) el canciller Luis Videgaray, y su homólogo, Boris Johnson, mostraron su intención de firmar Tratado de Libre Comercio.



La SRE expuso que será “tan pronto como lo permita el proceso de salida de la Unión Europea”.



Videgara hizo una invitación a Boris Johnson a visitar México para analizar la relación de cooperación.



España se solidariza



El gobierno español mostró su solidaridad con México, aseguró la SRE.



La Cancillería dijo que el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo Mariano Rajoy hablaron por teléfono y éste hizo votos para un clima de diálogo constructivo y respetuoso entre México y Estados Unidos. Coincidieron en que este año es una “excelente oportunidad” para retomar el “dinamismo” de la relación bilateral.



OEA aboga por soluciones al conflicto entre México y EU



La Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó a que los gobiernos de Estados Unidos y México encuentren soluciones convenientes en las diferencias que existen, por ejemplo, en el tema migratorio.



Durante una llamada telefónica sostenida por el canciller mexicano, Luis Videgaray, y el secretario general de la organización, Luis Almagro, ambos funcionarios conversaron sobre la relación bilateral entre nuestro país y la nación del norte.



Luis Almagro manifestó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su respaldo y solidaridad con la ciudadanía mexicana, sin embargo, enfatizó su preocupación por los posibles efectos de la ampliación del muro fronterizo, así como la situación de los migrantes en Estados Unidos, mismas que afectan no sólo a México sino a toda América Latina.



En un comunicado, la dependencia detalló que se acordó mantener estrecha comunicación entre ambos órganos para promover la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos así como la cooperación de todos los países con el objetivo de fomentar sociedades más prósperas, democráticas y seguras en todo el Continente.



EL MURO DIVIDE



El secretario general de la OEA también argumentó que el muro es opuesto al espíritu de convivencia y cooperación que debe prevalecer en los estados miembros de la OEA al dividir el Hemisferio. “El muro propuesto divide al Hemisferio y es contrario al espíritu de convivencia y cooperación que debe prevalecer entre los estados miembros de la Organización, conforme a la Carta de la OEA”, señala el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La IP está lista para apoyar la renegociación



El sector privado está listo para apoyar la estrategia de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que seguirá el gobierno de México con Estados Unidos.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, indicó que las consultas con el sector privado servirá para fijar los parámetros que guiarán la revisión del acuerdo firmado en 1992 por Estados Unidos, México y Canadá.



Consideró que las líneas transversales de la renegociación deberán ser el fomento de la inversión en energía y telecomunicaciones, la incorporación de oportunidades de negocio en infraestructura y alimentos, el mejoramiento de la protección de sectores sensibles y el otorgamiento de incentivos para la incorporación de un mayor número de pequeñas empresas en las cadenas de valor. “Este proceso debe ser una oportunidad para la defensa del empleo y la generación de mayor inversión no sólo en Estados Unidos, sino también en Canadá, y por supuesto, en México, porque es un derecho legítimo de las naciones”.

El empresario indicó que “adicionalmente, es necesario, la modernización del acuerdo en materia de relaciones laborales, que comprenda desde nuevos esquemas de contratación hasta la garantía de los derechos de los trabajadores a fin de dinamizar las contrataciones”.



Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, consideró que la posición en las negociaciones debe ser firme y creativa.

“Si bien ésta será una negociación distinta a la realizada hace más de dos décadas, desde el día de las elecciones en Estados Unidos hemos trabajado para planear escenarios, así como cotejar información de nuestros sectores y regiones productivas para ofrecer propuestas viables y de valor para las empresas mexicanas”.

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, destacó que aunque conseguir el establecimiento de una relación comercial ganar-ganar no sea una meta sencilla de lograr, autoridades y gobierno no deben ceder.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- México no busca dejar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); pretende “profundizar y ampliar” la integración comercial con EU y Canadá, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.El gobierno confirmó ayer el inicio formal del diálogo con diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el productivo, para trazar la ruta de las negociaciones con Estados Unidos que comenzarán en mayo.El martes, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con gobernadores para acordar el fortalecimiento de la defensa legal de los connacionales en riesgo de deportación. El mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, adelantó que México estaría renegociando con EU tras 90 días de consultas internas.Ayer, el presidente Peña Nieto y Guajardo coincidieron en que las consultas son para escuchar propuestas de cómo debería actualizarse el TLCAN, pues salir de él, dijeron, sería contradictorio al interés nacional.Por otra parte, Peña envió al Congreso una iniciativa preferente para facilitar a los migrantes deportados su incorporación al sistema educativo nacional.Anuncia el presidente Peña Nieto que hoy arrancan y durarán 3 meses; al término iniciará la renegociación del convenio.El presidente Enrique Peña Nieto anunció el inicio formal de un proceso interno de consulta con el sector productivo, que guiará la revisión del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), cuya vigencia data de 1994.Y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo por su parte que el proceso de consulta con diferentes sectores será para escuchar recomendaciones de cómo profundizar, avanzar y ampliar en la integración comercial con Estados Unidos y no para decidir una eventual salida del acuerdo comercial, porque eso sería contrario al interés nacional.Esta etapa, que durará tres meses, permitirá a México contar con los elementos suficientes respecto a los temas que le interesan, a fin de arrancar hacia el mes de mayo las negociaciones con el gobierno estadunidense de Donald Trump, señaló el presidente Peña Nieto.“Al cabo de esos 90 días habrá de iniciarse ya propiamente la negociación para la actualización de nuestro acuerdo de libre comercio.Reiteró que en todo momento: antes, durante y después de las negociaciones con el vecino del norte, nuestro país pondrá por delante sus principios básicos, como es la soberanía, la defensa del interés nacional y el respeto a los migrantes que radican en aquella nación.Tras participar en el lanzamiento de la herramienta digital “Mi Contabilidad” en las instalaciones del SAT, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se refirió a los beneficios que el TLC ha traído en más de 20 años.El titular de Economía puso además como ejemplo el crecimiento del corredor de autopartes y aeroespacial en el país, que genera casi un millón de empleos, con mejores salarios para los mexicanos.En un comunicado conjunto, la Cancillería y Economía señalaron que “el proceso de consulta es indispensable para lograr una modernización del TLCAN que atienda el interés nacional, como se está haciendo en el caso del acuerdo entre México y la Unión Europea, cuya negociación habrá de ocurrir también en 2017”.Ante la inminente salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) el canciller Luis Videgaray, y su homólogo, Boris Johnson, mostraron su intención de firmar Tratado de Libre Comercio.La SRE expuso que será “tan pronto como lo permita el proceso de salida de la Unión Europea”.Videgara hizo una invitación a Boris Johnson a visitar México para analizar la relación de cooperación.El gobierno español mostró su solidaridad con México, aseguró la SRE.La Cancillería dijo que el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo Mariano Rajoy hablaron por teléfono y éste hizo votos para un clima de diálogo constructivo y respetuoso entre México y Estados Unidos. Coincidieron en que este año es una “excelente oportunidad” para retomar el “dinamismo” de la relación bilateral.La Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó a que los gobiernos de Estados Unidos y México encuentren soluciones convenientes en las diferencias que existen, por ejemplo, en el tema migratorio.Durante una llamada telefónica sostenida por el canciller mexicano, Luis Videgaray, y el secretario general de la organización, Luis Almagro, ambos funcionarios conversaron sobre la relación bilateral entre nuestro país y la nación del norte.Luis Almagro manifestó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su respaldo y solidaridad con la ciudadanía mexicana, sin embargo, enfatizó su preocupación por los posibles efectos de la ampliación del muro fronterizo, así como la situación de los migrantes en Estados Unidos, mismas que afectan no sólo a México sino a toda América Latina.En un comunicado, la dependencia detalló que se acordó mantener estrecha comunicación entre ambos órganos para promover la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos así como la cooperación de todos los países con el objetivo de fomentar sociedades más prósperas, democráticas y seguras en todo el Continente.El secretario general de la OEA también argumentó que el muro es opuesto al espíritu de convivencia y cooperación que debe prevalecer en los estados miembros de la OEA al dividir el Hemisferio.El sector privado está listo para apoyar la estrategia de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que seguirá el gobierno de México con Estados Unidos.El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, indicó que las consultas con el sector privado servirá para fijar los parámetros que guiarán la revisión del acuerdo firmado en 1992 por Estados Unidos, México y Canadá.Consideró que las líneas transversales de la renegociación deberán ser el fomento de la inversión en energía y telecomunicaciones, la incorporación de oportunidades de negocio en infraestructura y alimentos, el mejoramiento de la protección de sectores sensibles y el otorgamiento de incentivos para la incorporación de un mayor número de pequeñas empresas en las cadenas de valor.El empresario indicó que “adicionalmente, es necesario, la modernización del acuerdo en materia de relaciones laborales, que comprenda desde nuevos esquemas de contratación hasta la garantía de los derechos de los trabajadores a fin de dinamizar las contrataciones”.Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, consideró que la posición en las negociaciones debe ser firme y creativa.Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, destacó que aunque conseguir el establecimiento de una relación comercial ganar-ganar no sea una meta sencilla de lograr, autoridades y gobierno no deben ceder. Agregar a favoritos ildefonso guajardo villarreal

estados unidos

tlc

méxico