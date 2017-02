México no negociará TLC desde 'el banquillo de los acusados': Videgaray Excélsior

Al comparecer este martes en el Senado de la República, resaltó que es falso que México sea la única parte beneficiada del acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos.

"No vamos a negociar el Tratado de Libre Comercio desde el banquillo de los acusados. Cualquier negociación del Tratado lo vamos a hacer bajo la premisa de que ha sido un tratado que ha generado beneficios importantes para las tres partes involucradas”.

Reconoció que el proceso de negociación del TLCAN –que podría iniciar en junio- será largo y difícil, y dijo que México enfrenta el mismo “sin pausas pero sin prisas”.



Sobre el plan presupuestario del presidente Donald Trump para el próximo año fiscal de Estados Unidos, que inicia en octubre, dijo que México está preparado para cualquier cambio.

"Si se modifica el marco tributario en los Estados Unidos de tal manera que afecte los intereses y la competitividad de la economía mexicano México tiene que estar preparado para reaccionar y tal vez modificar su propio marco tributario”, enfatizó.

Luis Videgaray lleva casi cuatro horas de comparecencia en el Senado de la República. Esta inició a la 1 de la tarde, con una hora y media de retraso por las actividades de la misma cámara.





MÉXICO YA FIJÓ LÍMITES EN RELACIÓN CON EU: VIDEGARAY







El gobierno mexicano ya estableció “límites” con Estados Unidos sobre temas que no se pueden negociar o reducir en la relación bilateral, principalmente en seis áreas, afirmó este martes el secretario de relaciones Exteriores, Luis Videgaray.



En comparecencia en el Senado de la República, señaló que México ya dejó clara su posición al gobierno de Donald Trump, a través de las reuniones que sostuvieron la semana pasada con los secretarios de Seguridad Interior y de Estado de este país, en el marco de su visita.



Uno de los seis temas fue rechazar los memorándums de Trump en materia migratoria.

"Si bien México es un país solidario con todas las naciones del mundo, México no tiene por qué y no recibirá deportaciones que vengan de Estados Unidos de personas que no son mexicanos. Así se lo hemos hecho saber a nuestros interlocutores”, dijo.

Enfatizó sobre el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, del que dijo el gobierno de Trump no los respeta, México acudirá a la justicia de ese país e internacional.



Como tercer tema se refirió a que ambas naciones no reduzcan o desechen acuerdos en materia de coordinación migratoria; el rechazo a la militarización a las operaciones migratorias y la pérdida de seguridad social (totalización) de los migrantes deportados.



Apuntó, además, la urgencia del diálogo con Centroamérica. Adelantó que convocarán a un encuentro con los cancilleres del triángulo norte (Honduras, Guatemala y El Salvador); también sobre el tema de seguridad.



Aquí, el gobierno mexicano, por conducto del secretario de Gobernación y Hacienda hicieron exposiciones de las diferentes formas en que colabora el gobierno mexicano con el de Estados Unidos, expresando con claridad que México quiere seguir una relación de amplia colaboración, estrecha comunicación pero que para ello es necesario que la relación en su integralidad en sea una relación genuina de asociación y diálogo constructivo en la que dejemos atrás las amenazas y agravios”, dijo.



